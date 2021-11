El matrimonio Audie Norris-Couceiro: de legado en legado

A veces el deporte es ingrato, como cuando una canasta en el último minuto priva a un rival que ha peleado y lo ha dado todo en la cancha de esa merecida victoria frente a un grande o cuando un jugador se ve apartado de su mejor momento por una maldita lesión. Sin embargo, otras veces, se hace justicia. Es en esos momentos cuando clubes infinitos en títulos, en abolengo y en presupuesto también duplican su siembra de respeto.

Hace poco más de un mes el FC Barcelona nombró embajador del club azulgrana a Audie Norris (18 de diciembre de 1960, Jackson-Misisipi), uno de los mejores extranjeros que ha pasado por la Liga ACB, “el jugador más determinante que he entrenado” según confesó en su día el maestro Aíto García Reneses y un pívot tan temido por los rivales dentro de la cancha... como querido por su empatía, su eterna sonrisa y su cercanía fuera de ella.

Este domingo (12.30 horas) si el FC Barcelona gana al Monbus Obradoiro en la Caldeira, alcanzaría un 9-0 inédito desde la temporada 1988/89 cuando el bloque que conformaban leyendas como Epi, Nacho Solozábal, Chicho Sibilio o el propio Norris, entre otros, acabaría ganando la llamada por siempre Liga de Petrovic en aquel quinto partido de la final en el que los blancos acabaron con solo cuatro jugadores en cancha. Este será uno de los muchos alicientes de un duelo perfectamente encuadrado en una réplica de la lucha entre David y Goliath, con el plantel de Saras Jasikevicius en modo apisonadora, y una familia, afincada en la capital condal -pero con el corazón siempre en puente aéreo hacia Compostela-, pendiente de lo que pase en Sar.

Porque en esa biografía de un Obra que ha llegado a los 50+1 años de vida lleno de historias que contar, entre las anécdotas más recientes, y más bonitas también, está el matrimonio entre Dolores Couceiro, hija de uno de los fundadores de la entidad y alma mater del club en sus inicios, José Manuel Couceiro, y Audie Norris. Para ellos, el duelo de este domingo tampoco será uno más.

filosofía ‘Saras’. Feliz por su recién estrenado cargo de embajador culé, Audie Norris destila orgullo ante una distinción semejante a la que le fue otorgada hace ya años por parte de la NBA. “La verdad es que ha sido un honor y un placer este nombramiento y poder representar así al club que llevo en el corazón desde hace tantos años”, afirma y añade: “Mi trabajo consiste en representar al FC Barcelona en diferentes actos y eventos, en partidos en casa, acompañar al equipo de baloncesto en los desplazamientos de fuera de la ciudad, en actos de entrega de premios, en aniversarios o actos conmemorativos de las Peñas Barcelonistas por todo el mundo, en las visitas a los colegios, hospitales, actos benéficos, acciones de márquetin, entrevistas con los medios de comunicación, seguimiento de los jugadores de la cantera, apoyo a los jugadores profesionales, asesoramiento...”.

De lo que no estaba al tanto el exjugador es del récord que podría igualar el cuadro catalán en Compostela. “Pues es un dato curioso”, apostilla al tiempo que afirma que, aún con más motivo si cabe, ansía el triunfo del Barça ante el Obra “para “poder alcanzar esa cifra que tenía mi equipo en esa temporada”.

Son muchas las diferencias en cuanto al juego y al físico entre el básquet de hace 33 años y el de ahora, pero hay aspectos que siempre harán del Barça un grande entre los grandes. “Obviamente es un equipo con un presupuesto altísimo lo que hace posible fichar a jugadores de un nivel excepcional que son el sueño de cualquier entrenador o cualquier club. La clave hoy en día puede ser que su entrenador Saras fue un grandísimo jugador del Barça y entiende perfectamente la filosofía del club y lo que puede exigir a sus jugadores y eso lo está demostrando haciendo un equipo muy unido y compenetrado con su entrenador”, analiza. El líder invicto de la Liga Endesa va sobrado de calidad pero también de juego. Para Norris el equipo está impregnado de la “filosofía de juego de Saras que la ha sabido transmitir muy bien a sus jugadores y éstos confían totalmente en esa ella y la ponen en práctica”.

Con los números sobre la mesa podría verse lejos una sorpresa local en Santiago, pero el americano deja abierta la esperanza para la afición del Monbus. “Nadie es imbatible, en un partido pueden pasar muchas cosas y puedes tener fallos que hagan que el otro equipo te gane”, asume.

La conexión con el Obra. Norris está casado y es yerno de dos obradoiristas de pro, ligado ya con una familia que ha creado, que ha ayudado a crecer y a mantener vivo al Obradoiro desde hace 51 años ya. Por eso es inevitable que parte de su corazoncito pertenezca también al equipo santiagués. “Yo soy del Barça y siempre he sido del Barça pero mi segundo equipo es el Obradoiro porque si no digo esto mi mujer me mata y mi suegro también”, se ríe. “No, es broma. En realidad he aprendido a tener mucho cariño por el Obradoiro porque veo que mi familia lo aprecia mucho, soy un enamorado de Galicia, tenemos casa en Santiago y vamos cuando podemos”, añade.

“Voy a contar una historia personal. Hace muchos años mi querido amigo Paquiño Martínez, que en paz descanse, me llevó a Galicia para hacer unos campus y nos hicimos muy amigos. Pasados unos años yo le dije que quería venir a vivir a España y él me puso en contacto con José Manuel Couceiro para ver la posibilidad de entrar en el Obradoiro porque no había manera de entrar en el Barça a pesar de todos mis contactos y mis visitas a Barcelona cada año”, relata y continúa: “Entonces Paco me presentó a Dolores porque vivía en Barcelona y así a través de ella contactaría con su padre. Ahí nos conocimos, ahí empezó nuestra amistad que seguiría en noviazgo y que ha acabado en matrimonio... ¡y al final el sueño de trabajar en el Barça también se ha hecho realidad!”. “Siempre le estaré eternamente agradecido a Paquiño por la vida maravillosa que tengo hoy en día”, se emociona.

De ahí que el hilo con el Obra sea también sólido. “Es un club que cada año hace su papel. Es un equipo competitivo que nunca tira la toalla, que siempre pelea y que hace fichajes espectaculares de jugadores buenísimos”, considera.

“La verdad es que este trabajo de embajador me tiene muy ocupado en estos meses que llevamos de temporada pero sí que sigo los resultados de cada jornada y los resúmenes”, se sincera al tiempo que, a la pregunta de si destacaría a alguno de los pupilos de Moncho Fernández, no tiene dudas: “Soy muy fan de Albert Oliver -Iron Man le llama- que con 43 años sigue demostrando su poderío, su liderazgo y que actúa como otro entrenador cuando está la pista”.