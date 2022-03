El mundo de los entrenadores de fútbol y los banquillos

UN VIAJE POR EL MUNDO de los entrenadores y de los banquillos, ese lugar cargado de dificultades, de detractores y de admiradores, sigue siendo objeto de deseo de muchos de nosotros.

No es fácil explicar que tendrá. Algo es seguro, también son vulnerables y sabedores del peso de sus palabras. En los años 80 y 90 se hablaba de Menottistas y Bilardistas, hoy dejamos atrás la etapa Guardiolista y Mouriñista y vendrán otras. Hablando de Bilardo, médico de formación y entrenador de profesión, el diario As del día 25 le dedicaba este titular: Bilardo una adicción al fútbol. Era el entrenador del “ganar y ganar, pisalo, pisalo”, al enemigo ni agua, del “nada es casual”, de mandar calentar una hora para adaptarse a los pitidos del público, de la moneda al aire y saltar a celebrarlo antes de que llegara la suelo y ver el resultado (nadie se atrevería a volverlo atrás). Le conocí en 1993, fue la estrella invitada del Congreso que hicimos en Santiago y tuve el honor de dirigir. Vino con una maleta llena de vídeos y a la hora de comer, paró y avisó: “Es hora de comer, yo sigo y el que se marche es porque no le interesa esto”. Nos contó mil anécdotas desde el balcón de Raxoi, en la exhibición del Botafumeiro y hasta comiendo pulpo en Casa Miguel, su deseo expreso para tomarlo lejos de manteles de lujo. Un personaje peculiar, diferente, distinto que vivía para el fútbol. Dicen que cabe todo en su figura, grabador compulsivo, campeón, paternalista, supersticioso, extreminsta, carismático, distinto, entrenador de fútbol y Bilardista. Para mí fue un protector del estilo, del ganar y ganar, que es lo importante. Ahora, que me informan que su vida ya no siente todo esto, quiero recordarlo como fue, como un personaje increíble y singular en espera de rememorar sus hazañas en la serie de HBOmax: Bilardo, el Dr. del fútbol.

A los entrenadores los catalogamos según criterios no escritos: entrenador de vestuario, de pizarra, de campo, de banquillo, que ve bien el juego, que gestiona el campo, las estrellas y nos falta el dominio y clasificación de las ruedas de prensa. Haye muchos técnicos que están pensando, durante el transcurso del partido, qué decir en la sala. A veces se arma, se rompe la monotonía y las preguntas clásicas de valoración. Estos días sucedió en Valencia con Bordalás. Digo que, aunque se lleve razón, es una buena postura no enfrentarse al poder de la pluma. Deberíamos tomar el ejemplo de Ancelotti, lo responde todo con naturalidad, simpleza y sin eludir ninguna pregunta, sólo levanta la ceja, todo un maestro. Este juego, a veces, te depara situaciones inimaginables. El fútbol va evolucionando, en el juego, en los términos y en la forma de hablar. En los partidos, pueda que todo esté en su sitio, jugadores, sistema de juego, ambiente, ilusión colectiva, compromiso y no llega para ganar, pero se sigue fiscalizando la figura del entrenador como máximo culpable cuando hay resultados no esperados.