“El objetivo es ganar al Silva, no importa cómo”

Las cuentas en la lucha por acabar entre los seis primeros y pelear por el ascenso, y no por no descender, a falta de sólo dos jornadas para acabar la primera fase, están así en el grupo 1A de la Tercera División: con todos por fin con los mismos partidos jugados, 20, el Silva es quinto con 29 puntos, seguido del Arzúa (28), el Fabril (28) y el Viveiro (27). Sólo dos de esos equipos estarán en la segunda fase en el grupo bueno. Y mañana (17.00 horas) en O Viso, Arzúa-Silva. Así lo espera Javi Rey, técnico del once arzuano.

Otra final, tras Paiosaco...

Sí, no hay que engañar a nadie y ser realistas: todo el mundo ve la clasificación y el partido de este domingo (mañana) ante el Silva es prácticamente definitivo. Si somos capaces de ganar damos un paso muy grande, no definitivo, para acabar entre los seis primeros; el empate lo dejaría todo abierto para la última jornada; y una derrota nos dejaría muy tocados.

¿Cómo llega su equipo?

Sólo piensa en ganarle al Silva. El contexto lo firmaba hace dos meses: jugamos en casa, contra un rival directo, con nuestro público. El escenario es ideal. La verdad es que va a ser un partido muy exigente: hay que manejar la situación, los nervios pero estamos en una buena situación para sacar el partido adelante y sumar tres puntos.

¿Aún duelen los puntos que ‘volaron’ en Paiosaco?

Fue un empate difícil de digerir. Vas 0-2 ganando en el descanso, con el partido controlado; hicimos una mala segunda parte, ellos apretaron mucho y empataron. El lunes el equipo estaba muy tocado, pero en este sistema de competición no hay tiempo para lamentarse: el miércoles el equipo ya estaba casi al cien por cien y el entrenamiento del jueves nos certificó que el equipo está con muchas ganas de recibir al Silva.

Además del Silva, aprieta fuerte el Fabril.

Lo dije siempre: ser sexto o séptimo, un puesto que cambia todo porque pasas de luchar por el play-off a hacerlo por no descender, va a estar en uno o dos puntos. Faltan dos jornadas y va a estar todo tremendamente igualado, se va a decir en el último minuto. Hay cuatro equipos implicados, Silva, Arzúa, Viveiro y Fabril... para los que estamos entre los seis primeros lo más importante es que dependemos de nosotros.

La jornada es crucial: Arzúa-Silva, Bergantiños-Viveiro y Fabril-Fisterra.

Es fútbol. El Viveiro compite muy bien, está haciendo una gran temporada en su primer año en Tercera y puede ganar en cualquier campo. Hacer las cuentas de este equipo va a perder o va a empatar, mejor no hacerlas: después te llevas sorpresas.

Contra el Silva cuenta el average, 2-1 en A Coruña.

El average es muy importante pero creo que con ganar ya iríamos al general y estamos mejor que el Silva. Sólo debemos centrarnos en ganar. Tenemos el average ya ganando con el Fabril y con el Viveiro.

Firma usted que el Arzúa gane por medio gol a cero...

Totalmente. El objetivo es ganar, da igual el cómo. Buscamos ganar, como si es en el minuto 97... ponernos otra vez por delante del Silva y depender de nosotros.

¿Alguna clave mañana?

Se apela al corazón, pero hay trabajo detrás, un plan de partido. Pero creo que la clave es ser nosotros mismos, el Arzúa competitivo que se ve siempre en O Viso; creo que vamos a ser capaces de llevarnos los tres puntos.

El rival es peligroso.

Sí, y yo creo que nuestro campo incluso le favorece. Juega un 5-3-2, defensivo, domina la estrategia a la perfección... rival complicado.