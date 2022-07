El Obra hace los deberes y ya tiene el grueso de la plantilla del curso 22-23

El Monbus Obradoiro continúa trabajando en los despachos para definir cuanto antes la plantilla de la próxima temporada. Después de que el club anunciase este martes la continuidad del capitán, el abulense Álvaro Muñoz, el roster para el curso 2022-23 suma ya diez jugadores, tras el anuncio, en apenas diez días, de tres fichajes (Marek Blazevic, Rubén Guerrero y Marcus Paige) y cuatro renovaciones (los hermanos Scrubb, Edgar Vicedo y Álvaro Muñoz). A estos movimientos, hay que sumarle las tres fichas del plantel 2021-22 que tenían contrato, al menos, hasta el próximo verano: Braydon Hobbs (2023), Álex Suárez (2024) y Fernando Zurbriggen (2025).

En este sentido, con respecto a otras temporadas, el club santiagués ha acelerado la confección del equipo que iniciará la competición, y a diferencia de otros años ha mantenido en gran medida el bloque del curso pasado. Por tanto, el club no tendrá que construir casi desde cero, como ha sucedido en veranos anteriores. De esta forma, el técnico del Obradoiro, Moncho Fernández, comenzará la pretemporada, a priori, con esta ventaja.

El primer test oficial tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, en la Copa Galicia, que se celebrará en Ourense. En semifinales, el Obra se enfrentará al Básquet Coruña.

Más allá del capítulo de fichajes, el Monbus Obradoiro anunció ayer la cesión de Sergi Huguet al Melilla Sport Capital. Tras el acuerdo entre ambos clubes y con el propio jugador, el alero mallorquín formará parte de la plantilla melillense, que milita en LEB Oro, la próxima temporada.

El joven exterior obradoirista, de 19 años, disputó la pasada temporada en Liga EBA con el Obradoiro Silleda, equipo filial del Monbus Obradoiro, terminando con una media de 17.1 puntos, 4.6 rebotes, 1.1 asistencias y 17.7 de valoración en 23 partidos disputados. Además, Sergi estuvo a las órdenes de Moncho Fernández y su cuerpo técnico desde la pretemporada del 2021-22, participando en los entrenamientos y dinámica del primer equipo.

El alero de Pòrtol, que el próximo 3 de agosto cumplirá 20 años, debutó en ACB el 30 de octubre, día en el que el Monbus Obradoiro se enfrentó al Lenovo Tenerife (jornada 8) en Sar. Después de ese partido, Sergi tuvo minutos ante el Barça, Surne Bilbao Basket, MoraBanc Andorra, Valencia Basket y de nuevo Lenovo Tenerife (J23).

A lo largo de estas semanas de mercado, el club también ha comunicado las salidas de Laurynas Birutis, Viny Okouo, Henry Ellenson y Albert Oliver. No obstante, todavía es una incógnita sin resolver la continuidad o no del canadiense Kassius Robertson, dado que aunque no puede fichar por un equipo ACB tras expirar el plazo de derecho de tanteo, sí tiene la posibilidad de firmar por un conjunto de otra liga.

MARCUS PAIGE, EN PLAN ESTELAR. Asimismo, en la jornada de ayer, la página web de la ACB le dio la bienvenida a la liga a Marcus Paige, una de las incorporaciones del Obra para la próxima temporada. Bajo el título Así juega Marcus Paige, subió un vídeo en el que se muestran algunas de las acciones que firmó el escolta estadounidense, con la camiseta de Partizán de Belgrado, en el Circuito Pretemporada Movistar de 2018, donde destacó por su desequilibrio, anotación y visión de juego.

CASADEMONT FIRMA A JUSTINIAN JESSUP. Por otra parte, el movimientos de fichajes en la ACB no para y el Casademont Zaragoza anunció ayer el fichaje del escolta estadounidense Justinian Jessup (24 años, 2,01 metros). El jugador de Colorado disputó con los Broncos de la Universidad Estatal de Boise cuatro temporadas, en las que promedió 12,3 puntos, 4,1 rebotes, dos asistencias y 1,2 robos de balón por partido.