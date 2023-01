El Obra quiere ir paso a paso y solo piensa en el partido ante Gran Canaria

Al Obradoiro le espera una lucha incesante contra un equipo con un buen balance defensivo y ofensivo, algo de lo que Moncho Fernández es conocedor. ‘El Alquimista’ sabe que el encuentro del próximo domingo le dará más de un quebradero de cabeza, para lo que tendrá que prepararse y aprovechar cada una de sus armas ante uno de los equipos grandes de la liga.

Así lo señalaba el propio técnico ayer, en rueda de prensa: “Gran Canaria normalmente es muy brillante en el aspecto ofensivo, pero también lo son en el defensivo. Es un equipo muy bien trabajado en las dos partes de la pista, lo hacen francamente bien, ahí están los resultados. En el partido ante London Lions, sin tener un día muy acertado en el aspecto ofensivo, hicieron un gran trabajo en defensa que les permitió obtener la victoria”.

Moncho también tuvo tiempo para recordar el partido de ida frente al conjunto grancanario, que se impuso a los de la capital gallega por un contundente 58-85, algo que “sirve como muestra de que si en la Liga Endesa no metes, es complicado ganar”.

“Es el rival que nos ha ganado con mayor facilidad y con una mayor diferencia de puntos. Cometimos errores defensivamente, pero creo que no fue ese el gran problema. Ni las pérdidas, porque solo tuvimos 10. Ofensivamente estuvimos muy mal, muy desacertados. Fue un día malo, con problemas y jugadores lesionados”, apuntaba.

Pese a ello tiene claro que el momento de la temporada es distinto: “No se deben comparar los partidos porque, aunque sea el mismo enfrentamiento, las mismas entidades, los equipos y estados de forma son diferentes, no están los mismos jugadores”.

Enfrentando a los grandes. Moncho señaló que este es un partido contra uno de los rivales fuertes de la liga, donde “hay que hacer muchas cosas bien porque Gran Canaria es un equipo grande y los resultados así lo acreditan”.

Para respaldar su afirmación apuntaba que al revisar “los jugadores que forman parte de esa plantilla te das cuenta. El gran mérito del entrenador es que ha conseguido que esos grandes jugadores funcionen a gran nivel colectivo. Se ve reflejado en los minutos de juego, en las anotaciones, en muchos aspectos estadísticos donde no hay un jugador que destaque por encima de todos”.

Preguntado por el estado anímico con el que cree que el Gran Canaria afrontará el partido, tras ganar en Eurocup pese a su poco acierto, el técnico consideró que “anímicamente estarán felices porque han sido capaces de sacar desde donde su entrenador quiere, que es la defensa”.

Sobre el aspecto físico de sus rivales, que vienen de jugar el pasado martes, Moncho apunta a que estarán en buen estado de forma. “Estoy convencido de que si le preguntas a mis jugadores te dirían que prefieren viajar y jugar en Londres que entrenar toda la semana en Santiago. Están acostumbrados a esta dinámica, en absoluto creo que les vaya a afectar”, indicó.

En relación a su equipo, tras la reciente victoria frente a una quimera como el Baskonia, el santiagués aseguró que los ilusiona “cada partido, sea quien sea”. “Jugar la Liga Endesa para nosotros ya tiene una enorme motivación. Lógicamente cuando vienes de una buena racha de resultados y estás en una buena posición en la clasificación estás más contento”, comentó.

¿Objetivo ‘playoffs’?. Kassius Robertson aseguró el pasado jueves que su versión actual será la mejor de su carrera si el club llega a playoffs. Preguntado por si este es el objetivo, Moncho se mostró comprensivo con su jugador: “Entiendo lo que quiere decir porque es un jugador ambicioso, como todos. Es una forma de decir que cada día que pase voy a estar mejor y dar mi mejor versión y sería un sueño poder darla en una clasificación para los playoffs”.

Pese a ello dejó claro que es “hablar por hablar”. “Lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo inmediato, que es el siguiente partido y no hay más, porque esa filosofía de la inmediatez no tiene por qué no ser ambiciosa. Tenemos que ser ambiciosos en lo personal, en ser el mejor equipo, en seguir creciendo, seguir trabajando, seguir siendo competitivos en cada partido. Luego, cuando llegue el momento, ya se verá, como pasó con la Copa”.

Bajas y sorpresas. David Walker finalmente causará baja a raíz de su fascitis plantar, la cual le impide entrenar y jugar. Marcus Paige y Dragan Bender tampoco irán, según señalaba el parte médico de HM Hospitales. Quienes sí viajarán con el equipo son los canteranos Santi Paz y Fallou Niang.