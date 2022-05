El Obradoiro activará para sus socios una promoción del último partido ya de esta liga

Con la permanencia aún por resolver, y con un conflicto abierto después de la solicitud del Fuenlabrada de repetir el encuentro que disputó ante el Coosur Betis el pasado domingo, que se saldó con triunfo del conjunto sevillano (77-82), el Monbus Obradoiro activó una promoción para el último encuentro del curso, que se jugará, según la confirmación de la ACB sobre los horarios para la jornada final, el sábado 14 de mayo, a las 20:45 horas. La hora, sin embargo, no es definitiva y de los resultados dependerá su posible modificación.

Si el equipo compostelano consigue la permanencia matemática antes de ese último encuentro, el choque se disputaría a las 18:00 horas.

Con la esperanza de no tener que depender de una victoria ante el Valencia Basket para sellar la continuidad en la máxima categoría y convertir en una fiesta el cierre de temporada, la entidad santiaguesa ofrecerá a cada uno de sus abonados una entrada de adulto a 5 euros para situarse en cualquier zona del Multiusos Fontes do Sar. Si la permanencia aún no estuviera atada, la intención es generar un ambiente que lleve en volandas al equipo a conseguir el triunfo.

En el caso de que un abonado solicite más de una entrada, el importe de las siguientes sería de 10 euros.

La forma de conseguir localidades para ese encuentro es a través de la web del club, con el respectivo usuario y contraseña, y en el momento de la selección de las entradas estas ya saldrán con el precio promocional activado.

Además, todavía quedan disponibles billetes para el choque que disputará el Monbus Obradoiro el domingo a las 18:00 horas en el Multiusos Fontes do Sar ante el segundo clasificado, el Real Madrid, en el que intentará conseguir una victoria que le permita aclarar el panorama de la permanencia.

Un triunfo, y una derrota de Morabanc Andorra, dejará zanjada la salvación matemática. En función de otras combinaciones, el cuadro compostelano acariciaría el seguir una temporada más en la máxima categoría del baloncesto español.