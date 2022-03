El Obradoiro contará ya con aforo del 100 % para enfretarse al Baskonia

baloncesto El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordó por unanimidad en el Pleno extraordinario del pasado 16 de febrero subir los límites de los aforos en eventos deportivos hasta el 100 % en espacios abiertos y cerrados. La Xunta lo detalló en el Diario Oficial de Galicia (Núm. 39-Bis) del 25/02/2022, donde explica que las capacidades en competiciones deportivas vuelven al 100 % a partir del próximo 4 de marzo. Así, el Monbus Obradoiro recuperará en su próximo partido en la Caldeira del domingo 13 de marzo a las 20:00 horas, en el que recibe al Bitci Baskonia, el 100 % del aforo. Además, el club ya no solicitará a los asistentes la exhibición de la documentación en el acceso al pabellón, al no verse prorrogada esta medida por parte de la Xunta desde el 26/02/2022. Todos los asistentes podrán acceder al pabellón desde una hora antes del inicio de los encuentros. Aquellos que no se quieran perder el partido ante el Bitci Baskonia pueden hacerse con entradas a un precio general de 35€ en Fondos, 39€ en Tribuna 2, 45€ en Tribuna 1 o 49€ en Retráctil. El precio para las entradas en tarifa Juvenil (de 13 a 17 años) será de 15€ en Fondos, 19€ en Tribuna 2, 25€ en Tribuna 1 y 29€ en Retráctil, entre otro tipo de tarifas. redacción