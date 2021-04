“El Obradoiro es uno de los equipos más bonitos de ver y de estudiar por su propuesta”

Entiende que el trabajo de entrenador, sea como principal o como ayudante, consiste en un permanente aprendizaje y de ahí que su expediente no solo incluya etapas largas al frente de los banquillos del Leyma Coruña o del Clavijo, sino experiencias como invitado en los Denver Nuggets, en la misma Universidad estadounidense, como analista de la selección china para el Mundial, como asistente en Valladolid de la ACB, en el Estudiantes, o ahora en el Coosur Betis. Afirma que siempre tuvo claro que lo suyo era el banquillo, aun cuando jugaba estudió y se preparó para ello, por eso la primera conversación con Antonio López Caínzos (Ferrol, 22-6-1974) es descubrir a una persona excepcionalmente preparada, directa en su discurso, didáctica en su lenguaje, pero que destila pasión por su “privilegiado” día a día.

Como al Monbus Obradoiro al cuadro andaluz le toca en estos seis últimos partido de esta Liga Endesa 2020/21 tan surrealista pelear por la permanencia, pero el bagaje de 4 triunfos en los últimos 7 partidos han contagiado de optimismo a un grupo que, como el propio técnico gallego, confía ciegamente en el liderazgo y en la sabiduría del maestro Joan Plaza. El domingo, a las 17.00 horas, hay duelo directo entre sevillanos (16.º con 9 victorias) y compostelanos (14.º con 10) y para quien se haya creído que el obradoirismo ha agotado su cupo de sufrimiento este año avisa, eso sí, sin perder la sonrisa: “Será un partido muy igualado y en esos últimos tres minutos hay que hacer muy bien las cosas para sacarlo adelante porque no veo a ninguno de los equipos con esa superioridad prepartido. Pero vamos a ver cómo sale. Tampoco lo esperábamos en Badalona, contra Estudiantes o en Gipuzkoa y rompimos el partido antes”.

En una Liga donde de nuevo se demuestra que cualquiera puede ganar a cualquiera y en la que se suceden los resultados sorpresa incluso con los equipos de la parte baja, la racha de 4 triunfos en 7 partidos que atraviesa el Coosur Betis supone un plus de confianza ¿no?

La confianza al final la dan los resultados más que tu calidad en el trabajo, que está siendo muy buena. El equipo trabaja bien, y esa calidad que se vea reforzada con buenos resultados ayuda a que el equipo tenga más autoestima y seguridad a la hora de hacer las cosas, sobre todo después de un inicio de 2-11. Algo como lo que le está pasando al Obradoiro, sobre todo en estos momentos de la temporada en la que ambos tenemos el objetivo de salvar la categoría. Hay seis equipos involucrados y cualquier victoria en estos seis encuentros que quedan pueden dar la salvación. Ambos sabemos que este partido es muy muy importante para lograr los objetivos y a ver cómo lo hacemos, cómo competimos y si somos capaces de ganarlo.

¿El librillo Joan Plaza está asimilado o se está en proceso aún?

Es un entrenador con el que estamos creciendo cada semana y si durase ocho meses más el equipo seguiría evolucionando a nivel de conceptos, de detalles ofensivos, defensivos... y es un entrenador que mejora al equipo y es capaz de mejorar a los jugadores, involucrando a todo el mundo en este proceso.

¿Pese a su bagaje es la primera vez que coincide con él?

Sí, y es un regalo del baloncesto. A nivel personal y egoísta a mí me ayuda a mejorar, me empuja, su nivel de exigencia contagia a todo el mundo y me siento un privilegiado de poder trabajar al lado de alguien así.

Tras la derrota frente al Betis el entrenador del Movistar, Jota Cuspinera, decía que debían ganar dos partidos más -suman ahora 9- para poder estar a salvo. ¿En Sevilla también se hacen cuentas?

No, nosotros no estamos para eso. Algo que hace bien Joan es mentalizar al equipo en el trabajo semanal, mejorar nuestros básicos defensivos, jugar más rápido, con más criterio, tener pocas pérdidas... mucho mensaje de lo que depende de nosotros más que estar pendiente de lo que hacen los demás. Lo que sí hablamos es que este partido contra un rival directo, igual que pudo ser ante el Estudiantes, son muy importantes y pueden tener doble valor si además de vencerles lo haces por más de siete puntos (87-80 en la ida). Eso lo hablamos pero en el corto placismo. Vamos enfocando al equipo en lo que tiene que hacer hoy para intentar ganar el partido del Obra. En lo que tiene que hacer más que en las consecuencias de hacerlo.

El grupo mentalizado está. Almazán, el capitán, decía que había que “ir a morir a este partido”. Supongo que no se llegará a tanto .

Eso son tópicos (se ríe) pero está claro que estamos en el momento más importante de la temporada, donde se reparten los objetivos, donde se lucha por lo que llevas trabajando todo el año y nosotros sabíamos que el objetivo final era mantenernos en la categoría siendo un equipo de bajo presupuesto y después del inicio que hemos tenido. Queremos hacerlo cuanto antes y no esperar a la última jornada. Ése es un mensaje de que somos conscientes de que por lo menos a nivel de esfuerzo y de actitud el equipo va a estar al más alto nivel.

Es una pena que en este tipo de partidos ya no exista el condicionante del factor cancha al estar la grada vacía. ¿O sí es un factor diferencial aún?

Yo creo que los jugadores se han acostumbrado a esto y lo extraño será luego lo contrario. Pero jugaremos en el pabellón donde entrenamos todos los días y esta familiaridad te da cierta seguridad inconsciente. Con aficionados y apretando ese sexto hombre que pudiéramos tener sería de buena ayuda, pero los equipos tienen esta normalidad negativa aceptada y sigue habiendo más victorias locales que visitantes.

Se habla del triángulo Feldeine-Kay-Ndoye que acaparan el juego del Betis (producen el 40,2% de la anotación de todo el equipo y el 39,2 % de los rebotes) pero un equipo que destaca además en estadísticas como rebotes ofensivos o recuperaciones es porque también hay trabajo coral detrás ¿no?

Como todos tenemos unos puntos fuertes y débiles y esos diferenciadores influyen mucho en la construcción del equipo, qué tipo de jugadores tienes y no todos tienen el mismo talento, ni las mimas debilidades o fortalezas. Nosotros intentamos no depender de uno o dos jugadores. Contra Estudiantes anotamos 96 puntos y Feldeine en el último cuarto llevaba sólo 2. Eso demuestra que somos capaces ofensivamente de ser un equipo con muchas formas de anotar. Eso Joan lo ha intentado inculcar desde el primer día.

No hace tanto Joan Plaza era un asiduo en la grada de Sar. ¿No sé si ha enseñado ya todos los apuntes que sacó entonces o teme sorpresas por parte de Moncho?

Hemos hablado de eso pero evidentemente hay un análisis muy profundo de los rivales antes de jugar y hay pocas sorpresas. Es difícil parar el talento del jugador. El baloncesto siempre está por encima de los entrenadores. Hay un estudio estadístico, ofensivo y defensivo del rival e intentaremos con nuestra forma de jugar y nuestra potencialidades combatirlo e imponernos.

Dentro del staff técnico usted de qué se ocupa, ¿del scouting propio o del del rival?

No tenemos unos compartimentos estanco. Joan intenta que los dos ayudantes participemos en todo, en el ataque, en la defensa, pero sí que hay unas responsabilidades muy cerradas que recaen sobre uno de los dos. Yo por ejemplo me encargo de la defensa del equipo a nivel general, cómo destruimos el ataque rival, y del análisis estadístico y del rival y de los jugadores del otro equipo. Pero los dos entrenadores participamos.

¿Y en ese análisis qué le llama más la atención del Obradoiro?

(Se ríe) Puedo decir cosas generales que todo el mundo sabe como que es el octavo mejor ataque en la Liga en cuanto a eficiencia, es uno de sus puntos fuertes, y para mí es uno de los equipos más bonitos de ver y de estudiar por su propuesta, su filosofía de juego, por las ventajas y respuestas que dan tácticamente Moncho y sus ayudantes no solo al equipo si no al jugador para poder encontrar ese tiro liberado o canasta fácil. Es el segundo equipo que más balones da a sus jugadores interiores y de los que más puntos consigue con ellos. Es uno de los equipos que más y mejor utiliza el triple, todos los jugadores tienen capacidad para anotar tirando de 3, todos excepto Birutis rondan entre el 32 y 42 % y anotan casi 10 triples por partido con un 36 % y ese equilibrio les hace un equipo ofensivamente peligroso. Está abajo en la clasificación pero es el octavo mejor ataque de la Liga y teniendo uno de los ritmos más bajo de la ACB. El año pasado era el más bajo y este es el tercero más lento. Sacan por tanto mucho partido de cada posesión, y sacan mucha ventaja del juego 5 contra 5 por su filosofía de juego.

Pero estos datos con la baja de un hombre como Kassius Robertson, que acaparaba gran parte de los puntos, ¿se vienen abajo?

Evidentemente era uno de esos jugadores que se salían un poco del guion, con capacidad para anotar fuera del sistema, para generarse sus propios puntos, ese jugador que siempre ha tenido el Obradoiro. Puedes echarle en falta pero se han adaptado a esa situación y han aparecido jugadores como Beliauskas que antes con él tenía un rol un poco más secundario y el equipo ha respondido muy bien. Ofensivamente Steven Enoch es otro de los jugadores que ha evolucionado muy positivamente. En ese sentido la adaptación táctica de los entrenadores ha sido muy buena para poder cubrir esa baja.