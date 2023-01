El Obradoiro ficha a Alfred Hitchcock: gana el 66% de sus finales con vértigo

A Coruña. En el diálogo propiciado ayer por Estrella Galicia en su museo, MEGA, en A Coruña, el entrenador del Río Breogán, Veljko Mrsic, y el del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, hablaron de forma breve sobre el derbi gallego de mañana (18 horas) y de otros detalles.

Del rival, Moncho Fernández dijo valorar mucho “el tener dos personas de la ciudad de Lugo que lo viven tanto como Sergi y Erik... Ojalá el Obradoiro en unos años tenga dos jugadores nacidos en casa. No se puede valorar lo que aporta eso a un equipo”, declaró el técnico gallego, que valoró la trascendencia “social” que tienen las canteras, no solo por poder aportar algún jugador, sino también por crear aficionados o entrenadores. Mrsic dijo que no envidia “nada” del Obradoiro, pero sí respeta “mucho el trabajo” de su homólogo en el Obra, ya que “lleva doce años en el equipo y no es fácil conseguirlo hoy en día”.

Y Moncho recordó lo “buen jugador” que era el croata. EFE