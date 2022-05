El Obradoiro se lame las heridas

El rebote ofensivo y posterior canasta de Alberto Abalde, con únicamente dos décimas en el cronómetro, para enmendar el error de Llull, aplazaron la permanencia matemática del Monbus Obradoiro, derrotado en un partido épico y heroico, en el que el cuadro preparado por Moncho Fernández se vació y plantó cara al Real Madrid hasta el bocizano final. Estuvo muy cerca de tumbar a uno de los grandes de Europa, que buscaba asegurar la segunda plaza en la ACB y de no ser por Abalde, un apellido identificado con el obradoirismo ochentero, lo hubiese conseguido.

“No nos lo merecíamos”, insistía, con cierta pena, Álvaro Muñoz que no terminaba de encontrar explicación a la jugada decisiva: “Fue una acción muy complicada porque si llega a tocar el aro, el balón va a cualquier otro sitio y no lo hubiera podido coger”. La misma sensación de desasosiego mostraba Birutis, que se lamentaba porque el esfuerzo que había realizado el cuadro preparado por Moncho Fernández en los últimos seis segundos no tuvo la recompensa del triunfo: “Hicimos una gran defensa pero no estuvimos atentos al rebote para frenarles”.

“Por culpa de dos décimas, se pasó de hacer un superpartido a un buen partido”, expresaba el técnico compostelano, que aplaudió la labor que realizaron sus pupilos, enturbiada por el momento en el que Llull entró en el segundo cuarto.

Moncho Fernández pidió a sus pupilos pasar página, sin olvidar que, en su opinión, el choque realizado ante el Real Madrid debe sentar las bases para un final de temporada en el que el cuadro santiagués aún debe certificar su salvación y su continuidad en la ACB una temporada más: “Excepto en el resultado, hicimos un partido maravilloso contra un súper rival”.

A pesar de que aún ronde en la cabeza de los protagonistas la idea de que se escapó un triunfo merecido y necesario, el objetivo del Obradoiro se traslada ya a Badalona, donde jugará mañana la penúltima jornada de la temporada ante el Joventut.

“Es un equipo muy fuerte, con jugadores muy importantes. Debemos estar focalizados en nuestro juego y en competir como lo hicimos ante el Real Madrid. Sabemos que es una pista complicada, aunque lucharemos e iremos con todo. Ya tenemos muchas ganas de jugar”, declaró al club el alero Edgar Vicedo, que apuntó que espera “una caldeira a rebosar” para despedir el curso el sábado ante el Valencia.

En función de los resultados que se puedan producir esta noche, el Obradoiro se puede presentar en el Olímpico con los deberes hechos, aunque la combinación no es fácil. Y los protagonistas prefieren centrarse en el partido ante la Penya.

“Tenemos que seguir haciendo el trabajo y continuar en nuestra buena línea, salvo el lunar del partido en Murcia”, apuntó Álvaro Muñoz, que subrayó tener “confianza” para estos dos compromisos que cerrarán el curso: “La victoria va a llegar. Quedan dos partidos y hay opciones para conseguir un triunfo”.

“Solo tenemos que pensar en Badalona”, apuntó Birutis, que optó por no pronunciarse sobre la acción, a seis segundos para el final, que puso por delante al Obra y en la que se reclamó una falta adicional a su canasta. “Creo que hay contacto”, dejó caer Moncho Fernández, al que secundó el capitán: “Parece falta”.

El equipo trabaja para lograr un triunfo que cierre con buen sabor de boca un curso complicado, con altibajos, en el que ha sabido sufrir y en el que muchos partidos, Real Madrid incluido, se le escaparon al final. En caso de que tanto Burgos como Andorra y Fuenlabrada no consigan sacar adelante sus respectivos encuentros de hoy, el Obradoiro jugará sin tener tanta presión.