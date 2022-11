El partido del Obradoiro y el Joventut será un canto a la solidaridad

Santiago. O Obradoiro Ames recibiu no pavillón de O Milladoiro ao Porriño Baloncesto Base Godoy Maceira na oitava xornada da Liga EBA. Empezou o encontro cun sólido Obradoiro Ames que atopaba boas posicións de tiro en cada posesión e dificultaba ao máximo a circulación de balón dos seus rivais. A gran saída obradoirista outorgáballes un parcial de 16-5, pero nos últimos minutos do primeiro período os visitantes recortaban as distancias.

Seguían os locais mantendo un gran nivel defensivo durante o segundo cuarto, pero sufrindo para aproveitar as súas vantaxes físicas e poder finalizar preto do aro. Con todo, os obradoiristas volvían conseguir unha renda de sete puntos que os de Porriño encargaríanse de reducir xusto antes do descanso, anotando dous tiros libres no último instante que levaban o partido cun igualado 35-32 ao intermedio.

Tras o paso por vestiarios, o Obradoiro Ames atopou a súa mellor versión ofensiva, anotando por fin desde dentro da zona e logrando unha vantaxe de oito puntos a metade do cuarto. Con todo, unha vez máis o PBB era capaz de frear o intento de escapada local, aproveitar cada erro e volver igualar o marcador con todo por decidirse no último cuarto.

O partido mantívose nunha máxima igualdade. O Obradoiro Ames mantivo un bo nivel defensivo, pero os visitantes anotaron ata catro triplos sobre a bucina de posesión e puxéronse un punto por diante nos últimos dous minutos de partido. Nestes instantes finais o partido foi un cara ou cruz e unha tripla de mérito dos de Porriño deixaba aos locais ao bordo da derrota. Na última posesión os obradoiristas tiveron ata tres rebotes ofensivos e dous lanzamentos liberados pero o balón saíuse de dentro e finalmente a vitoria foi para o Porriño: 61-62.

Os parciais por cuartos foron: 18-17, 17-15, 14-13 e 12-17.

Por parte do Obradoiro Ames anotaron: B. Nongo (6), M. Souto (9), M. López (2), C. Taboada (3), M. Paz (8), J. Bocca (16), T. Álvarez (5), A. Grela (3), G. González (4), F. Niang (2), I. Fernández (3) e A. Soto (-).

A próxima fin de semana, o Obradoiro Ames visita ao poderoso Corinto Gijón Basket o sábado ás 20:00 horas no Palacio dos Deportes La Guía Adolfo Suárez. redacción