El Pontevedra deja que se escape el líder

Sorprendió el tropiezo del Pontevedra como local ante un Marino situado en puestos de descenso (0-0). El equipo granate no pasó del empate y, por lo tanto, dejó escapar la oportunidad de colocarse a un punto del líder Adarve. Fue clara la superioridad local creando más ocasiones, gol no concedido incluido, y reclamando un penalti. El partido se animó a raíz de un balónrematado de cabeza por Charles y alejado por la defensa, que evitó otro remate de testa de Yelko. A continuación, el Marino montó un contragolpe para un Steven que acabó sobre la hierba del área local ante una comprometida carrera con Víctor Vázquez. Poco después, el propio Steven recibió cerca de la media luna y disparó alto ante la presión de Soto. Al cuarto de hora, Buru sacó un disparo de Rubio ajustado al poste. Las cosas se volvieron a calmar hasta el descanso. El Pontevedra aumentó el ritmo. Abelenda estuvo a punto de romper el empate con un disparo que pasó cerca del poste en el minuto 55. Siete minutos después, una falta a favor del Marino se convirtió en un contragolpe favorecido por un pase de Lora a Buru interceptado por Álex González, que desde la derecha estuvo a punto de superar al portero de chut cruzado, pero Buru desvió con la pierna. En el 70, no se le concedió un gol a Charles por una discutible obstrucción de Yelko al portero tras su despeje de puños. El propio Charles remató al palo a pase de Abelenda en el min. 78. El Pontevedra reclamó un penalti de Trabanco a Abelenda poco antes de la prolongación.