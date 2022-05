El Racing cede un empate en A Malata con el que casi firma el tercer lugar

El Racing no pasó del empate ante el Bilbao Athletic, que se adelantó rápido con un golazo de Malcom. Los futbolistas locales, en un partido de bajo ritmo, consiguieron igualar la contienda en el segundo tiempo gracias a un cabezazo de David Castro. El 1-1 le deja a cinco puntos del Deportivo y seis por arriba del Celta B a dos jornadas para el final.

El Racing, con un once que presentó muchas novedades, no mostró la mejor cara en la primera mitad. Lo más destacado, en el minuto tres, resultó ser un centro de Heber que Luis Chacón empalmó a la base del poste. Quien no perdonó fue Malcom. Se cumplía el minuto seis, recibió cerca de la frontal, y apuntó un chut alto y cruzado al que no llegó Diego Rivas. Apenas si sucedió algo más durante los 39 minutos restantes de la primera mitad, salvo las excelencias técnicas de las que hizo gala Nico Serrano en su parcela y hasta los tres cuartos, y el querer y no poder local, que llegó a permutar a los exteriores durante escasos diez minutos.

El segundo tiempo comenzó sin cambios y con errores en la salida. En el minuto 49, Diarra cabeceó fuera un centro desde la derecha. A diferencia de casi siempre, Cristóbal Parralo no aguardó a la hora para hacer cambios. Nathan, que apenas participó en su oportunidad, dejó sitio a David Rodríguez, lo mismo que el voluntarioso Luis Chacón a Dani Nieto.

A veinte minutos del final entró Joselu, hubo una falta en tres cuartos de campo, Dani Nieto la puso en el punto de penalti y David Castro, de cabeza, en la red. Los jugadores locales forzaron la marcha durante los siguientes minutos.

ESPEJISMO. Así, Agirrezabala, a falta de un cuarto de hora para la conclusión, se estiró para atajar un tiro de Dani Nieto. Acto seguido, Heber penetró en el área y chutó desviado.

Parecía que el partido iba a cambiar, pero se trató de un espejismo. Incluso fue el Bilbao Athletic quien pudo quedarse con los tres puntos en dos centros rasos no rematados. El empate deja al Racing de Ferrol a punto de sellar su tercera plaza.