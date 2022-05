Domingo, 27 de octubre de 2019. El leonés Sergio Sánchez era el primero en cruzar la meta de la Carreira Pedestre Popular de Santiago que vivía una 42 edición muy especial en la que la hispano venezolana Joselyn Brea se coronaba como la auténtica reina de la prueba después de cinco victorias.

Nada hacía presagiar que una competición tan arraigada en la ciudad y muy seguida en toda Galicia y en Portugal tendría que interrumpirse durante dos ediciones. Pero la pandemia del coronavirus no respetó nada ni a nadie.

La organización, después de las últimas medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, ya están preparando la que será la edición 43 con más ilusión que nunca y con el impulso de cientos de atletas deseosos de volver a competir en una de las pruebas más emblemáticas del calendario gallego con un final único en la mismísima plaza do Obradoiro.

Lejos queda aquella primera carrera que partía de la plaza do Obradoiro en el año 1978 impulsada por Feliciano Barrera para conmemorar el centenario del periódico EL CORREO GALLEGO. Los atletas lucían orgullosos sus dorsales de papel en una manifestación atlética sin precedentes en la ciudad ya que había conseguido reunir a 2.500 participantes. Y no cambiaron mucho las cosas ya que no hay prueba deportiva en Santiago que concentre a tantos participantes, hoy en día unos 5.000.

El último domingo de octubre de este mismo año se recuperará el colorido que aportan los atletas y los aplausos y gritos de ánimo de unos espectadores que en algún año superaron la cifra de cien mil y aportaron a la prueba una singularidad difícil de igualar. Una de los aspectos que más destacan los participantes en la Carrera Pedestre Popular de Santiago es la presencia de público prácticamente en los doce kilómetros de recorrido y que hace que se sientan arropados en todo momento.

Y si la carrera santiaguesa recupera también otra de sus características, es muy posible que el 30 de octubre el tiempo respete a los atletas. De las 42 ediciones celebradas hasta la fecha tan solo llovió en tres.

La competición, como en las ediciones celebradas hasta la fecha, también contará con el trabajo del infatigable Guillermo Carvajal, director de la prueba, y la colaboración de numerosas personas y colectivos sin los que sería imposible organizar una prueba de tal magnitud.