El Santiago Futsal vuelve a jugar: contra el Segosala y además sus circunstancias

A las nueve de la mañana de este sábado partirá desde el Multiusos Fontes do Sar el autobús del Santiago Futsal con destino a Segovia. Allí, a partir de las 18.30 horas, se medirá en el mítico pabellón Pedro Delgado al conjunto local, el Segosala Segobus. Más allá de que sea el reencuentro entre dos históricos, actualidad manda: lo trascendente es que el conjunto santiagués vuelve a jugar un partido, ahora en el grupo 1 de Segunda B como su rival, después de dos jornadas sin hacerlo al aplazarse sus citas con el Cidade Narón y con el Racing Mieres por culpa, cómo no, del covid... que también tuvo al plantel quince días sin entrenarse junto.

Con apenas tres sesiones de entrenamiento, las de esta semana, afrontará hoy el choque el Santiago, que además no puede contar por lesión con Diego Pérez ni con Alán, ambos con problemas musculares: la baja de Diego ya se extiende, aunque se acerca a su final, y a Alán se le protege ante el inicio de una pubalgia, aunque tal vez esté para el próximo duelo.

Muchas circunstancias que juegan en contra, aunque Chivi, entrenador del Santiago Futsal, no pone excusas: “Hay que convivir con esto, les va a pasar a los demás equipos. No vale como excusa. Nos gustaría llegar con un ritmo de competición normal y pudiendo hacer todas las sesiones, pero las bajas forman parte del juego”, dice.

Un peligro más: el Segosala, y en su cancha. El equipo segoviano empató (4-4) contra el ahora líder (tres puntos y dos partidos más que el Santiago), el Guardo. “Ellos en casa son un buen equipo. En los desplazamientos no viaja Monir (Louah), un jugador desequilibrante. Pero están haciendo buenos resultados (el Segosala es octavo, 24 puntos por 38 de su rival de hoy) y es un equipo solvente que juega muy bien. Fuera les cuesta un poco más, al no viajar algunos jugadores”, explica.

Y Chipi añade un factor también importante: “El Segosala se centró en el inicio de la temporada en la Copa del Rey, superó dos eliminatorias. Quizá se centraron demasiado en el partido del miércoles y poco en el fin de semana, y por eso no empezaron bien en cuanto a resultados, o lo bien que debían para el potencial que tiene esa plantilla”, señala.

Las últimas jornadas así lo demuestran. Tras empatar en casa ante el Guardo, el Segosala que entrena Ángel Zamora logró vencer en la cancha del Cidade de Narón la semana pasada. “Están en una línea buena para mantener la categoría”, dice Chivi.

A GANAR. En todo caso, el entrenador se centra en su equipo y en cómo pueda responder. Y no esconde el objetivo con el que viaja a Segovia: volver a jugar, volver a ganar. “Nada de al menos puntuar. Si perdemos en Segovia se iguala mucho la cosa en las primeros puestos, porque además se enfrentan el Unión Arroyo y el Guardo, que no sumarán tres puntos. Nosotros tenemos los partidos aplazados, pero debemos intentar jugarlos estando primeros, para que no suponga más presión para nosotros”, comenta el técnico.

Chivi sí admite que es “importante” el colchón de puntos que el Santiago tiene respecto al quinto clasificado, el primero que no luchará por el ascenso. “Sí, eso sí. Pero si no ganamos se nos va a deshinchar. Es mejor seguir trabajando y mantener ese colchón de puntos, lo más amplio y el mayor tiempo posible”. Para empezar, esta tarde en Segovia.