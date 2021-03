El selectivo del K4 reajustará el proceso tras no celebrarse la contrarreloj de Craviotto, Walz, Arévalo y Toro

La selección de la tripulación del K4 500 español que buscará la medalla de oro en los JJOO reajustará el proceso, después de que hoy no se celebrara la prueba contrarreloj que tenían previsto palear Craviotto, Walz, Arévalo y Toro en el campo de regatas de Trasona, en Asturias.

El entrenador del K4, Miguel García, ha explicado que el proceso de selección incluye “datos recopilados durante mucho tiempo, entre ellos los del selectivo, en el que se han visto algunos que no aportan claridad y que tienen ruido. Se desestiman, como ocurre en un proceso habitual, y se siguen recopilando más datos para conseguir tener la mejor embarcación posible en Tokio”.

Miguel García ha decidido modificar la hoja de ruta del selectivo interno tras los test celebrados la pasada semana entre las combinaciones integradas por Craviotto, Walz, Arévalo y Germade; Craviotto, Garrote, Arévalo y Toro, y Craviotto, Walz, Arévalo y Toro.

El técnico, responsable de la preparación de cuatro de las embarcaciones ganadoras de medalla en los JJOO de Río 2016, Londres 2012 y Pekín 2008, subraya que la diferencia de tiempos quizás no responde a un solo motivo, ya que existen variables como que el segundo día hizo más frío, que la salida se hace manual con pontonero y no automatizada, y la propia activación de los deportistas.

García ha apuntado: “A partir de ahora lo que tenemos que hacer es entrenar, y vamos a cerrar el proceso de la mejor manera posible desde el sentido común y el trabajo, con lo cual llegaremos a un punto de consenso en el que podremos finalizar la selección con claridad”.

“El test previsto para esta mañana no se ha disputado porque los deportistas, después de todo este maremágnum, no están en condiciones de aportar el 100 por cien en cada prueba, de manera que la información que íbamos a obtener no nos sirve”, ha dicho el entrenador, que ha descartado realizar el resto de pruebas contrarreloj programadas para esta semana.

Los seis palistas aspirantes a las cuatro plazas que dan acceso a Tokio son tres campeones olímpicos -Craviotto, Toro y Walz-, un finalista en Juegos -Germade- y dos medallistas mundiales -Arévalo y Garrote-, todos ellos son subcampeones mundiales de K4 500.