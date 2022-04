El Sigüeiro claudica en remontada y sigue sin conocer la victoria en esta fase de ascenso

PREFERENTE NORTE 2ª FASE.

SIGÜEIRO-LEMOS (1-2). La primera vuelta de la fase de ascenso la cerró el Sigüeiro sin victorias y, además, cayendo en remontada contra el Lemos (1-2). No le valió de nada ponerse por delante en el marcador con un golazo de Roi. El Lemos se mostró vertical y peleón, y le dio la vuelta al marcador antes del descanso. En la segunda parte, los locales se quedaron con un hombre menos por expulsión de Villa. Tiró de oficio el conjunto de Alberto López, que optó por esperar en campo propio para intentar, a base de transiciones rápidas, situarse en terreno contrario. Avisó el cuadro visitante en una acción a balón parado en el minuto 3. Un saque de esquina al segundo palo lo conectó Borja Castro, pero Álex Díaz estuvo atinado en la respuesta para evitar el tanto. El 1-0 llegó al filo del cuarto de hora en una acción afortunada, con una dosis de habilidad del autor del tanto y cierta precipitación en la salida de Pablo Losada. 11 minutos más tarde, empató el Lemos. El segundo tanto visitante cayó diez minutos después. Desde el sector zurdo, un centro no encontró rematador y cayó en las botas de Mauro, que, dentro del área, hizo una pausa, aguardó escorado por la llegada de Dani Arias, cruzó un centro raso y el extremo zurdo no perdonó, haciendo doblete.

Vista Alegre-Residencia (1-8). Justo al alcanzarse el ecuador de la segunda fase llegó la derrota más amplia de la temporada para el ya casi descendido Vista Alegre. Fue anecdótico el empate de Lucas. El visitante Álex marcó tres tantos. También marcaron los juveniles debutantes Andrés y Calderón.

O Pino-Ribadeo (0-0). O Pino mantiene cinco puntos de renta al frente del subgrupo D1 sobre el propio Ribadeo, segundo, en el que debutó el recién fichado David Rodríguez. Los locales fueron mejores tras el descanso y pudieron marcar por mediación de Martín Lamas.

Boimorto-Laracha (8-0). Un resultado llamativo y difícil de prever colocó líder del subgrupo D2 al Boimorto. Fue la primera victoria del Boimorto y la primera derrota del Laracha dentro de la segunda fase. Hubo cuatro goles rojillos en cada período. Figurín se apuntó un “hat-trick”.

As Pontes-Boiro (0-0). La visita a O Poboado cortó la serie de tres victorias del Boiro, pero el punto sumado le permite conservar la ventaja de cinco puntos como líder del subgrupo D3. La tercera plaza del grupo puede acarrear descenso por arrastres desde Tercera División.

Santaballés-Xallas (1-3). Ya son dos las victorias consecutivas del Xallas al imponerse en esta jornada al rival más directo por eludir las dos plazas de descenso seguro, el Santaballés. Stefan, Doro y Samu anotaron los tantos del tercer clasificado del subgrupo D3 por la permanencia. Mariano Raskin (ADG)