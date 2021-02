El Sigüeiro no se suma al 80 % de inscritos en Preferente

FÚTBOL El Sigüeiro ha decidido no competir esta temporada, sin que ellos suponga ningún perjuicio, pues no se prevé ningún tipo de sanción para los equipos que no participen. Sí lo harán un total de 37 de los 46 que iban a componer inicialmente los dos grupos de Preferente, después de que se haya cerrado el plazo de inscripción, que la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) abrió por segunda vez en las últimas fechas, tras la posibilidad de que se retomen las competiciones de ámbito autonómico.

La temporada de las principales categorías autonómicas comenzará la segunda quincena de marzo, y su conclusión está prevista a finales de junio. En esta competición exprés los equipos únicamente jugarán por el ascenso, pues no se contemplan descensos deportivos, aunque sí podrían darse si se incurre en alguna de las causas disciplinarias que se recogen en el reglamento federativo.

En Preferente se han inscrito el 80 % de los equipos, mientras que las ligas gallegas de base alcanzan el 93 % de participación, por el 70 % en las ligas femeninas ( Primera División Gallega y Liga Gallega Infantil).

La RFGF se reunirá la próxima semana con los equipos inscritos para presentarles el plan de competición y solventar todas las dudas referentes a los protocolos que deben seguirse durante la competición.

El plazo de inscripción para el resto de categorías de fútbol base (provincial y local) y de fútbol sala base estará abierto desde mañana hasta el día 8 de marzo en la intranet de la Federación.

La RFGF valora la "gran implicación y compromiso" de todos los clubes.