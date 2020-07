El tres en raya de Yago Iglesias

Yago Iglesias califica el hecho de ser, junto a Miguel Figueira, los dos únicos entrenadores con tres fases de ascenso seguidas en la última década como un motivo de orgullo que se basa en el trabajo diario. “Dez anos son moitos anos. É un dato relevante do que se está facendo, aínda por enriba cos distintos equipos que pasaron, porque hai catro xogadores dese primeiro ‘play-off’, e o feito de ser o adestrador que leva tres seguidos é un dato que me fai estar moi orgulloso. Ogallá o terceiro sexa o definitivo. É unha ledicia. Vén a raíz do bo facer e o bo traballo”, afirma.

El técnico recuerda, además, la forma de clasificarse para estas fases de ascenso, con dos títulos de liga en tres años: “A continuidade por parte do club de apostar por min dá os seus froitos. Ademais destres tres ‘play-offs’, dous son como campións, que tampouco está mal”.