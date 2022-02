El triunfo de Valverde da un lustre especial a la vuelta O Gran Camiño

··· El ciclista ucraniano Mark Padun (Education First) se adjudicó la contrarreloj con la que concluyó O Gran Camiño, la vuelta a Galicia, y, además, acabó en el podio de la clasificación general, un doble éxito que celebró a medias en la meta, con dedicatoria para Ucrania por la guerra con Rusia. “Estoy feliz. Es mi primera carrera con mi nuevo equipo, he hecho tercero en la general, la victoria de etapa... Es increíble, pero no puedo estar completamente feliz”, matizó en declaraciones a la señal de la carrera.

Padun se acordó del pueblo ucraniano, de sus compatriotas, de “todo lo que está sucediendo” en su país con él a miles de kilómetros. “Desde aquí, lo máximo que puedo hacer es mandar un mensaje de apoyo a Ucrania”, indicó el ciclista del Education First, agradecido al equipo por “confiar” en él. Respecto al triunfo de etapa, dijo que al ver el perfil pensaba que podía irle “bien”, pero “no tenía claro” que pudiera ganar.