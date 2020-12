“En moitos lugares coñécese Val do Dubra polo fútbol”

María del Carmen Noya Iglesias (1971), máis coñecida como Carmelina, púxose ao fronte da Sociedade Deportiva Dubra no 2015 tras a dimisión de José Antonio Ramas co fin de evitar a súa desaparición. Carmelina, primeira e única muller en presidir a S.D. Dubra, é unha persoa que sempre estivo vinculada ao equipo da súa terra formando parte da xunta directiva nos cinco anos anteriores. Hoxe o club dubrés cumpre 50 anos de historia e a consecuencia da pandemia a celebración terá que pospoñerse.

Que te levou a presentarte como presidenta da S.D. Dubra?

No 2015, o anterior presidente, José Antonio Ramas decidiu deixar o posto de xeito inmediato. Tras a situación convocouse unha reunión de socios para formar nova directiva pero non houbo propostas. Cheguei ao cargo un pouco forzada porque ninguén estaba disposto a asumir as rendas e eu non quería que o Dubra desaparecera por non haber presidente.

Sabendo que unha alta porcentaxe de presidentes dos clubs galegos son homes, tiveches dúbidas á hora de poñerte á fronte do equipo?

Nese momento non pensei no feito de que a maioría de presidentes son homes pero teño que dicir que non me condicionou de ningunha maneira. Nunca tiven problemas por ser muller nin nas reunións de clubs nin na Federación Galega.

Ao nacer en Val do Dubra, tiveches sempre vinculación co club?

Xa estivera na directiva cos tres últimos presidentes. Ademais, sempre estiven asociada ao club xa que a persoa que tivo a idea de federar o Dubra foi Lino Oreiro, que era meu tío. Meu pai tamén estivo moitos anos na xunta directiva e recordo que cando a cantina se sorteaba chegamos a encargarnos dela. As fins de semana, e concretamente os domingos estabamos amarrados ao club. Dende pequeniña escoitaba falar do Dubra día si día tamén.

Como definirías o traballo dun presidente/a dun club como é a S.D. Dubra?

Está claro que é moi distinto ser presidente do Real Madrid ca dun club modesto como é a S.D. Dubra. Por desgraza na directiva sempre somos pouca xente. Isto supón que non te podes centrar unicamente nas funcións de presidente, senón que toca abarcar un pouco todo. A tarea principal é levar as rendas de como queres que vaia encamiñado o club tendo en conta as posibilidades que hai. Somos unha gran familia na que tiramos de pequenos colaboradores e da organización de torneos para solventar posibles contratempos económicos.

Cal foi a situación máis complexa que tivo que encarar o equipo nestes últimos anos?

Afrontamos uns anos complicados no tema económico. No ano do ascenso a Terceira División, o gasto incrementouse nas arbitraxes, nos desprazamentos e primas dos xogadores. O Concello tardou en sacar as subvencións e contabamos cun ingreso extra que finalmente non recibimos. Houbo sorte cos proveedores xa que seguiron igual distribuíndo mercancía e esperaron a que tiveramos o diñeiro para despois pagarlles. Foron de vital importancia para seguir adiante.

Cal é o obxectivo fundamental da S.D. Dubra?

O primordial no noso club é a deportividade. Interésanos que os nosos xogadores e xogadoras sexan unha familia. Especialmente nas categorías inferiores o que intentamos inculcar é o compañeirismo dentro do equipo e cara os contrarios para que non os vexan como rivais que hai que batir si ou si.

É o fútbol un referente de Val do Dubra?

Dende logo que si. En moitos lugares de Galicia coñécese Val do Dubra polo fútbol. Somos un concello pequeno e rural no que desgraciadamente hai pouca oferta de actividades extraescolares e deportivas e o fútbol é un gran referente dende hai moitas décadas.

Como viviches o ascenso a Terceira División no 2016?

A experiencia foi moi boa e para a historia do club é moi importante. Teño que recoñecer que sufrín moito porque foi un ano de bastantes derrotas e de sucesivas lesións. Pero a pesar diso, ese mérito está presente xa que conseguimos chegar a unha alta categoría con rapaces dos arredores. O ascenso recordoume a cando había un só equipo co que gran parte do Concello se concentraba e se desprazaba en catro ou cinco autobuses para ir apoialo aos partidos. Sen dúbida foi un ano marcado pola unión e ilusión.

Que se sinte ao cumprir 50 anos de historia?

Nos últimos meses xa rondaba polas nosas mentes esta data. Creo que o feito de que un club cumpra 50 anos dende a súa existencia é algo especial e máxico. Para celebralo tiñamos pensado facer un percorrido pola historia do club. Contactar con antigos xogadores e facer unha xuntanza con pequenos partidos e exposicións de fotografías. Tamén está na nosa mente continuar coa edición do noso libro que recolle ata o 35 aniversario. As circunstancias da pandemia non o permitiron polo que se pospoñerá para o vindeiro ano ou para o 2022.

Entón confirmas aos seguidores e seguidoras da S.D. Dubra que si haberá algo especial cando as circunstancias o permitan?

O que tiñamos pensado non vai anularse. De feito xa tiñamos falado con distintas directivas de clubs importantes galegos para vir facer un partido homenaxe no campo Juan Baleato pero non foi posible. Agora non podemos falar dunha data. A idea era que fora como unha pretemporada pero si finalmente empeza a competición será máis difícil organizalo e as restricións pola COVID tampouco axudan.

A situación sanitaria actual supón que siga sen haber unha data para o inicio de tempada nas categorías de ámbito autonómico. Cales son as últimas novidades?

O último que se nos comunicou é que se empezaría en xaneiro pero non temos nada oficial que o certifique. Os nosos campos de fútbol son municipais e de momento están pechados. Nós xa temos protocolos elaborados pero estamos á espera de que dende arriba nos dean a orde para poder comezar cos adestramentos. Estamos facendo unha sondaxe coas categorías inferiores para ver se estarían dispostos a comezar con adestramentos individuais e as respostas son positivas.

Está nas túas previsións continuar como presidenta da Sociedade Deportiva Dubra nos vindeiros anos?

Sendo pouca xente é un traballo que esgota moito. Ser presidenta ten moitas dores de cabeza pero tamén se viven momentos únicos. Gustaríame que entraran aires novos; xente moza que manteña relación co fútbol e que veña con ilusión e aportando ideas. En calquera caso nós nos os imos deixar descolgados e estaremos aí para axudar no necesario.