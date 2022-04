En Zaragoza, una cita clave para el Monbus Obradoiro esta noche

El Monbus Obradoiro jugará esta noche (21:30 h.) en el pabellón Príncipe Felipe el encuentro correspondiente a la jornada 19, aplazada totalmente en su día por la ACB. Visitará a un rival directo en la lucha por conseguir la permanencia, el Casademont Zaragoza que, con ocho victorias, se encuentra en puestos de descenso.

Moncho Fernández contará con toda la plantilla para otro encuentro trascendental en la recta final de la temporada, a pesar de que Álex Suárez está en proceso de recuperación de un proceso gripal que ya le había afectado en el partido del sábado ante el Urbas Fuenlabrada.

Controlar el rebote y llegar al final del partido con opciones de poder llevarse el triunfo es el principal objetivo que se ha marcado el equipo santiagués, que, fuera de casa, con un bagaje de un solo triunfo, no se ha mostrado solvente, a pesar de que en cuatro de sus últimos cinco compromisos a domicilio cayó por una canasta de diferencia. Ante Gran Canaria y Breogán perdió por dos puntos, en Tenerife un triple le separó de su rival, mientras que en Fuenlabrada se le escapó el triunfo por un punto. Conseguir mantener esa tendencia permitirá al Monbus Obradoiro tener más opciones de lograr una victoria a domicilio que le pueda aclarar el panorama clasificatorio. Enfrente estará un rival que se parece en poco al que visitó el Multiusos Fontes do Sar, y que ha cambiado su cara en el último mes. El técnico serbio Dragan Sakota ha sustituido a Jaume Ponsarnau y se ha hecho con el mando de un equipo que antes de su último encuentro firmó al ala-pívot nigeriano Cristian Mekowulu, y que estrenará, ante el conjunto compostelano, nuevo director de juego. El base estadounidense Frankie Ferrari es el último elemento en aterrizar en una plantilla que, en la presente temporada, se ha acostumbrado a la volatilidad.

La trayectoria negativa del Casademont Zaragoza llevó a la destitución de su director deportivo, Pep Cargol, reemplazado por Toni Muedra, y al fichaje, ya con la temporada comenzada, de Adam Waczynski, Kenan Sipahi, Deon Thompson, Jordan Bone, el canterano Jaime Fernández -recuperado de su cesión al Levitec Huesca de LEB Oro- y Sean Kilpatric, al margen de los dos recién llegados.

En el Príncipe Felipe el Monbus Obradoiro solo fue capaz de ganar una vez, el 8 de diciembre de 2018, en una noche mágica de Kostas Vasileiadis, que aquel día metió diez triples. Las otras nueve visitas a la capital aragonesa se saldaron con derrota. En el encuentro de la primera vuelta, en el Multiusos Fontes do Sar, el 20 de noviembre de 2021, el conjunto preparado por Moncho Fernández se impuso por 87-82.

El entrenador del Monbus Obradoiro, Moncho Fernández, apuntó a la batalla del rebote defensivo y a entender cómo atacar a su oponente como las claves para intentar conseguir un triunfo crucial en la pelea por la permanencia ante el Zaragoza.

“Se trata de intentar explotar tus virtudes, hacer una buena lectura de su defensa y controlar el rebote defensivo” para conseguir repetir el buen rendimiento fuera de casa, y tratar de cambiar una racha que, en los últimos compromisos lejos de Santiago, “hasta hoy ha salido cruz”.

“Estoy convencido de que la moneda acabará cayendo cara y nos traeremos la victoria”, vaticinó Moncho Fernández, que explicó que para lograr el objetivo su equipo debe “corregir sus defectos”. “La diferencia es mínima desde el punto de vista del baloncesto, son detalles. Pero, desde la perspectiva del resultado, es enorme. Porque es ganar o perder”, incidió.

“Un partido que se decide por un punto tiene muchas particularidades: el tiro solo que no metes, el rebote que pierdes o una falta cuando tienes a un jugador defendido”, apuntó el preparador santiagués, que aplaudió la manera en la que sus pupilos han competido como visitantes, en encuentros que se le escaparon por poco al Monbus Obradoiro. El técnico obradoirista espera que repitan ese buen rendimiento en el encuentro de esta noche: “Tenemos que jugarlo con la misma idea con la que hemos afrontado otros partidos fuera de casa”.

Para Moncho Fernández, no es una final. “Entiendo la importancia que tiene el partido, pero no me gusta hablar de finales, porque es lo último y después no hay nada y se acaba”, señaló. Desconfía el entrenador de Pontepedriña de la situación clasificatoria de su rival: “Me quedo con el Casademont Zaragoza que ha ido más de treinta minutos por delante en Sevilla ante el Betis y que pudo llevarse perfectamente el partido”.

“Es un equipo con muchísimo potencial y experiencia, y con jugadores de mucha calidad, tanto los nacionales, como los extranjeros, como sus nuevas incorporaciones”.