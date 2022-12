Enric Mas inicia la temporada con el foco puesto en el Tour y la Vuelta

Madrid. Enric Mas (Artá, Baleares, 27 años) inicia la temporada 2023 con la motivación adquirida en las últimas carreras de 2022, con triunfo en el Giro de Emilia ante el esloveno Tadej Pogacar, y los objetivos más importantes definidos en el Tour de Francia y Vuelta a España. “Empiezo la temporada con ilusiones nuevas, sueño con empezar como terminé 2022. Tengo la confianza al cien por cien y espero que este año sea el de mi consagración”, señaló el líder del Movistar tras la presentación del equipo en Madrid.

Ahora sin Alejandro Valverde en el equipo, Mas asumirá los galones de líder en la formación, y el Tour será la referencia, sin olvidar la Vuelta, en las que ha sido segundo tres veces. “Es cierto que el Tour es el primer objetivo, pero sobre todo quiero disfrutar de la bicicleta. El año pasado estuve dos meses ausente, pero en cuanto superé el covid y pude entrenar inicié el despegue que me permitió terminar bien la temporada. Eso motiva para seguir en esa línea”, señaló.

Un plus de ilusión para el ciclista balear será el hecho de comenzar el Tour en Bilbao. “Si, será un aspecto que nos motive especialmente a todos los ciclistas españoles. He corrido en el País Vasco desde muy joven y me hace ilusión salir de Bilbao y las etapas iniciales por aquellas carreteras”.

Mas ha visto al equipo “muy fuerte” en la reciente concentración de Alicante, incluido a Valverde, “quien nos sigue sacando los ojos en los entrenamientos”.

Respecto a los fichajes, Mas reconoció “un cariño muy grande” por el colombiano Fernando Gaviria, a quien conoce de los tiempos del Quick Step, mientras que destacó la juventud de Iván Romeo. EFE