Ensayo general: el Obradoiro testa sensaciones desde hoy en el V Torneo EncestaRías

El escolta del Unicaja, Darío Brizuela, asevera que la competitividad no entiende de partidos amistosos. “Yo solo juego para intentar ganar, así que por mi parte se podrá esperar lo mismo que en la primera jornada”, enfatiza y añade: “Los jugadores estamos pensando en competir, en estar preparados para cuando llegue de verdad la competición, y creo que no hay forma de esconder el esfuerzo en ese sentido”.

Agradece el vasco el doble duelo con el Obra, un rival que siempre obliga al contrario a un esfuerzo extra: “Disfruto los partidos contra el Obra porque su baloncesto es muy especial. No cambia, pero siempre te encuentras una cosa diferente y a mí me encanta el scouting, me encanta estudiarlo porque es de los pocos equipos que conozco que proponen un baloncesto diferente. Hay que reconocer el trabajo de Moncho. Me gusta, es diferente y difícil pero como jugador al que le gusta competir enriquece”, alaba. “El baloncesto de hoy en día se basa mucho en el pickandroll y el del Obradoiro es mucho más de bloqueo indirecto, de jugar sin balón, y es muy difícil de defender porque estamos acostumbrado al otro. Exige mucho porque tienes que hacer cosas a las que no estás acostumbrado pero luego juegas y lo disfrutas”, insiste Brizuela.

En Fontercarmoa estará estrenando la camiseta del Unicaja el coruñés Jonathan Barreiro, “un pedazo de jugador y un pedazo de persona” como le describe Brizuela: “Va a ser un jugador muy importante para nosotros”.