Entre maleficios y revanchas llega la hora de la verdad

··· Raphael Varane, central francés del Real Madrid, enfocó con máxima motivación el duelo de cuartos de final afirmando que “cuanto más difícil es el reto”, más lo disfruta. “Mi estilo de juego no hace pensar que soy un guerrero. Sin embargo, reconozco que tengo una mentalidad guerrera. Me gustan mucho los retos. Cuanto más difícil es el reto, más lo disfruto. Cuanto menos se cree en mí, más motivado estoy. Esa es mi forma de ser y de pensar, y eso es lo que me ha ayudado a llegar al más alto nivel y a mantenerme ahí durante varios años”, reflexionó. “Hay que pensar, Hemos sufrido, hemos pasado por momentos difíciles y hemos tenido que luchar para llegar hasta aquí”, valoró el jugador en una entrevista a la UEFA.