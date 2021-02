“Era ese niño de aldea que dejó claro que no hay nada imposible”

Es difícil hablar de un amigo. Es más difícil aún hablar de un amigo al que siempre has admirado. Pero cuando te piden hablar de un amigo, al que siempre has admirado, y que además acaba de fallecer víctima de una cruel enfermedad con apenas 53 años de edad... entonces, cada una de tus palabras se transforman en retazos de memoria y pequeños homenajes hacia quien con tanto has vivido y de quien tanto has aprendido.

Pedro Nimo es una institución dentro del atletismo gallego y nacional, un referente, un ejemplo y un deportista que también ha abierto puertas y conquistado imposibles como en su día lo hizo Alejandro Gómez. Pero además es un excepcional narrador de sentimientos. Con crudeza a veces pero siempre desde el respeto y sobre todo desde el cariño, traza la figura de El galgo de Zamáns subrayando que su relación comenzó desde la perspectiva “de un fan y un admirador aunque, por cosas de la vida, acabamos compartiendo profesión y acabamos siendo amigos”.

“Alejandro era muy suyo, muy singular pero muy honesto. A su manera llamaba a las cosas por su nombre, y aunque en ciertos momentos eso puede irritar, a medio o largo plazo yo creo que se agradece”, describe el compostelano al atleta vigués fallecido este domingo a causa de un tumor cerebral. “A quien le preguntes te dirá cómo le llamaba yo a Alejandro: mazaroco. Porque era muy bruto, hasta tenía mala cara, en las fotos nunca sonríe. Pero era un mazaroco noble y cuando cogía confianza se mostraba como un tío más sensible de lo que parecía, muy auténtico, muy de aldea, y muy humilde, tremendamente humilde porque hasta dejó el deporte, desapareció, con la mala suerte de que en su vida tranquila le tocó una vida muy dura, jodidilla”, lamenta.

“Yo no soy comparable a él. Para mí Alejandro es el mejor fondista gallego de la historia y el mejor solo hay uno. El resto podemos ir haciendo cositas”, subraya Pedro Nimo que recuerda: “Tengo marcado en rojo el primer día que le gané un cros. Él no estaba en forma y fui un poco como a pincharle y me decía ‘esto no cuenta, porque yo no estaba bien...’. Pero tiempo después, en un barrizal cuando ganarle a Alejandro en barro era casi imposible, le vencí de nuevo y vino, me agarró la mano y dijo ‘neno, esta sí’”. “Por eso yo creo que el legado de Alejandro tendría que ir mucho más allá. Él es el ejemplo cercano. Todos admiramos a Usain Bolt pero un niño de Ourense, de Santiago, que pueden encontrar ahí el espejo, el ídolo, la referencia, al final necesita también al héroe más local y Alejandro es esa inspiración del niño de la aldea al que todo el mundo le va a decir que no es posible cuando realmente sí lo es. Él fue tres veces olímpico, subcampeón de Europa de cros, ex recordman nacional de maratón y un montón de carreras que consiguió siendo una chaval humilde, de recursos muy limitados pero un tío súper peleón, duro y trabajador porque tenía mucha calidad, aunque también la salvajada de entrenamientos que realizaba tenían mucho mérito”, enfatiza el santiagués.

“Tenía un talento y un don. Yo creo que además muy poca gente ha nacido con ese físico y lo acabamos de ver, pues en mayo o junio le habían dado apenas un mes de vida pero ha llegado hasta hoy”, subraya entre el orgullo y el pesar.

Capacidad de sacrificio. Insiste Pedro Nimo en la capacidad de sacrificio de Alejandro bajo la tutela de su entrenador Julio Rodríguez: “Yo creo que muchos de sus récords se quedaron en el parque de Castrelos. La teoría de su entrenador era camina o revienta. Ellos entrenaban muchísimo y era muy trabajador con una capacidad de aguantar y soportar esa carga de trabajo tanto en lo físico como en lo mental. Hay que ser muy cabezón y mazaroco para aguantar esos entrenamientos”.

Se sincera Nimo cuando se le pregunta si se ha hecho justicia con la figura de Alejandro Gómez. “Ahí vuelvo al propio Alejandro. Él no lo ponía fácil. Era una persona muy íntima, muy suya, una persona a la que le costaba abrirse y se abría con pocos. Todo lo que se le hubiese hecho lo habría merecido, porque fue un atleta extraordinario, es cierto que necesitamos ese primer toque de atención antes del verano de que se moría y así se le han hecho homenajes y en muchos de ellos tuve la suerte de estar a su lado”, sopesa.

El propio atleta compostelano acudió junto a su amigo en cuanto conoció la noticia de su enfermedad “para despedirme”. “Creo que le hemos hecho los merecidos homenajes en vida y creo que la vida nos ha dado la oportunidad y el tiempo para despedirnos de él”, considera y añade: “Creo que se va en paz. Le hemos demostrado nuestro cariño en vida y me parece bonito que haya llegado a sentirlo porque él mismo reconoció que no era consciente de que la gente le quisiese tanto”.