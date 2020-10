“Es la primera vez que regreso, pero sin público no será igual”

Con el cuadro canario completó seis de sus 18 temporadas en la ACB, sus años de más éxito a nivel colectivo, con un título y dos subcampeonatos de la Eurocup así como una Supercopa Endesa, además de un reconocimiento a su labor individual con la llamada de la selección nacional en noviembre de 2017 para la fase de clasificación del Mundial; su arraigo a la isla ha llevado a su mujer y a sus hijos incluso a establecerse en Gran Canaria, buscando una estabilidad que siendo deportista profesional es complicada de encontrar; e incluso este verano, viéndose sin equipo, el club pio-pío le abrió las puertas permitiéndole trabajar con ellos en una pretemporada tan especial y atípica a causa de la covid. Por eso asume Abert Oliver (4/6/1978, Tarrasa) que el duelo del domingo, aunque sin público, sigue siendo una cita especial.

El Monbus Obradoiro visita al Herbalife (13.00 horas) espoleado por la buena imagen ofrecida ante el Real Madrid y con ganas de aferrarse a la atalaya de una Liga Endesa rendida una campaña más al talento de un plantel “obligado a reinventarse” pero que semeja ya acoplado y en dinámica.

¿Con qué sensaciones regresa el grupo al trabajo tras el partido ante el Real Madrid?

Competimos muy bien durante todo el partido y lo tuvimos muy cerca. Estuvimos a 3 puntos faltando dos minutos, igual nos faltó un poco más pero sí es verdad que competimos contra un gran equipo y con la misma línea de los partidos de este año.

¿Y qué faltó al final? ¿Que se sentase Tavares?

Bueno... un poco de todo. La verdad es que Edy estuvo muy bien, aparte de defensivamente que siempre lo está, también ofensivamente, anotó una canasta muy importante cuando se agotaba la posesión faltando un par de minutos cuando estábamos 3 abajo. Es un jugador que cada año está mejor, cada año tiene más importancia. Al final puedes ganar, puedes perder... igual que en Manresa ganamos e íbamos uno arriba faltando 40 segundos y con la pelota para ellos, y pasa que el equipo pueda estar más o menos acertado. Lo importante es cumplir siempre en todos los partidos como lo estamos haciendo hasta ahora.

La sensación es que la expulsión de Moncho noqueó al equipo. Llega el 14-1 de parcial. ¿Qué sucedió?

No tener a tu entrenador te cambia todo un poco. Tanto Víctor como Gonzalo están preparados para todo, pero que no esté el primer entrenador trastoca, sobre todo tal y como fue la situación, que no te la esperas. Llegó el parcial en ese momento pero hay que seguir aprendiendo sobre esas cosas porque no las podemos controlar. Esperemos que no pase más, pero si es así que sepamos controlarlo. Pero no creo que se vuelva a dar.

¿La cara de Alberto Oliver fue como la de Pablo Laso, de incredulidad total?

Sorprendió por el momento del partido, por cómo fue la protesta porque fue una protesta normal, y después cuando ya estamos todos avisados de técnicas aunque a ellos les perdonaron una en la primera parte muy clara. Pero se dio así la situación y ya está. Fue muy rápida de la primera a la segunda. Los árbitros intentan hacer su trabajo lo mejor posible, igual que nosotros.

¿Se habló de ello en el vestuario después? ¿Moncho dio algún tipo de explicación?

Creo que lo habló con los capitanes pero no hace falta comentarlo. Son cosas que suceden en los partidos y sorprendió, pero nada más.

Y ahora el Gran Canaria, sin tiempo ni para lamentarse ni para recrearse. Un partido especial además ¿no?

Sin público es verdad que no es lo mismo. El año pasado por la pandemia no pude jugar allí, será la primera vez que vuelva y será especial aún así. Me han tratado muy bien, en la pretemporada el hecho de dejarme entrenar al estar sin equipo pese a todo el tema de la pandemia, me ayudó mucho para intentar estar en forma, estar en dinámica de equipo. Es el club en el que he estado más años, mis mejores años como profesional a nivel colectivo y de títulos, de competir, y es algo que siempre está ahí. Y además la familia se ha quedado allí.

¿Se podía imaginar, después de ver directamente cómo estaban trabajando en pretemporada, el mal arranque que ha tenido el Herbalife, con esta serie de 1-5?

No me lo esperaba porque viéndolos entrenar se veía muy buen y feeling, las cosas se estaban haciendo bien, trabajando bien, pero esto es deporte y a veces una derrota te cambia las cosas y tampoco sé lo que está pasando allí exactamente. Hay muchos rumores pero no sé que pasa. La verdad es que en Liga no están bien pero en Eurocup ganaron bien en Turquía que siempre es difícil y ahí van 3-1. Creo que es un equipo que irá para arriba seguro, esperemos que a partir del partido del domingo.

¿Y en qué sigue siendo el Gran Canaria peligroso?

Es un equipo este año un poco diferente, con los 5 pequeños en principio lo que le está dando problemas con los rivales, pero también tiene cosas positivas. Yo por ejemplo jugué con Jacob Wiley el año de Euroliga y nos ayudó muchísimo, jugando a un gran nivel, Matt Costello está jugando muy bien, el otro día ya han cambiado situaciones como que Shurna haga el 3 también algunos minutos, Okoye lo está haciendo mejor que el año pasado... Es un equipo de mucha calidad en todos los aspectos y un equipo difícil. En principio en Liga no les está acompañando los resultados pero está claro que tarde o temprano comenzarán a jugar mejor. Ayer lo hicieron con más agresividad que en otros partidos, saltando más al balón, y seguro seguirán en esa línea.

¿Y un equipo físico?

Pienso que sí porque tienen jugadores un poco de todo y algunos como Albicy. También los pívots, aunque son pequeños, son físicos. Es un rival complicado porque pueden jugar de diferentes formas pues Ferrari es muy anotador, Albicy más director, pasador. Pese a que pueden tener problemas en el 5, también en ataque pueden hacer mucho daño por cómo son de móviles, por cómo corren el contraataque por ejemplo con Wiley que lo hace muy bien no solo después del rebote sino hasta después de canasta y hay que controlar esas cosas.

Pero el Obra también está en un buen momento y hay que hacerse valer ¿no?

Sí, estamos compitiendo muy bien. El único partido que no lo hicimos fue el de Bilbao, pero en el resto hemos estado siempre con opciones de ganar. Tenemos que estar por lo nuestro, como hasta ahora, y si seguimos así tendremos opciones.

¿Entiende lo del ‘mal de la isla’ ahora que ya no está allí?

Los equipos de fuera sí lo dicen pero cuando estás allí es al revés, porque al final unos hacen un viaje y los canarios 17. Antes podía ser diferente sobre todo por el pabellón que era muy pequeño, cerca del mar, con humedad, pero ahora con el nuevo creo que cambia la cosa y más sin público. Para los que solo juegan Liga Endesa junto a Tenerife es el viaje más complicado.

Y no se resbala ya.

Eso fue solo el año de Euroliga y era porque pusieron sus condiciones y su parqué. Es verdad que se habló mucho de eso pero solo fue esa vez.

Que el Obra está bien queda patente en noticias como la convocatoria de Beliauskas y Birutis para la selección.

Siempre son buenas noticias porque eso significa que lo están haciendo bien con nosotros. Hay que estar muy contentos por ellos.

¿Y sobre lo suyo que? En noviembre expira este contrato temporal

Tengo firmados dos meses, después el club tiene la opción de prorrogarlo pero creo que se acaba a mitad del mes. No los sé, yo me quiero centrar en el día a día, en entrenar bien hoy y en nada más. Estoy muy a gusto y muy contento. Me gustaría jugar mejor de lo que lo estoy haciendo, pero el equipo lo está haciendo bien y ganando muchos partidos que es lo importante. Luego cuando llegue la fecha ya me dirá algo el club. Ahora eso no me preocupa.