“Es mejor mirar hacia arriba y no pensar solo en no bajar”

Empieza a verse su mejor versión en una temporada de altibajos y plagada de contratiempos. Chris Czerapowicz (Kortedala, Suecia; 1991) ha tenido un papel importante en las dos últimas victorias del Monbus Obradoiro, que han supuesto una bocanada de oxígeno en la lucha por la permanencia en la Liga Endesa aunque el internacional sueco opta por no mirar hacia abajo y por intentar mejorar en la clasificación. Lo dice uno de los tres capitanes, en su segunda campaña en Sar.

Le pregunté a Jake Cohen la semana pasada sobre el ambiente en el vestuario después de perder contra el Fuenlabrada. Si le planteo la misma cuestión pero referente al duelo contra el Manresa, supongo que la respuesta será muy distinta.

Sí. La derrota en Fuenlabrada fue un varapalo y este partido nos dio un montón de felicidad pero también, al menos por mi parte, algo de alivio. Hemos estado en esta situación muchas veces y nos faltaba suerte al final. Creo que nos merecimos alguno de estos partidos porque luchamos mucho, remontamos y trabajamos para llegar a ese final. Así que fue una combinación de alegría y alivio por obtener lo que merecíamos.

Pudieron haberse acordado de la mala primera parte. ¿Es otra lección a pesar de la victoria?

Estábamos seis abajo a poco más de un minuto del final en un partido en el que podríamos estar cinco arriba con un par de errores menos, algún rebote más o una mejor defensa. En este sí metimos los tiros decisivos. Jake (Cohen) y Kass (Robertson) metieron dos triples importantes, defendimos bien, cogimos los rebotes y Kass aprovechó los tiros libres para darnos una ventaja de tres puntos. Aunque no estábamos en la mejor situación ejecutamos bien al final, pero está claro que pensamos que debíamos haber estado cinco puntos arriba para controlarlo. De todas formas demuestra fortaleza en un equipo que ha perdido cuatro o cinco partidos así, ser capaz de ganar este, no desanimarse y jugar con dureza en esa situación y ganar. Eso muestra el carácter del equipo.

Moncho también habló de compromiso después del choque.

Cada día nos centramos en estar comprometidos y se refleja en los partidos. Tuvimos algunos a principio de temporada donde una desventaja de diez puntos se convertía en veinte. Ahora, diez vuelven a ser cero. Nos pasó un par de veces en el último partido y al inicio del último cuarto en un minuto y pico estaba empatado otra vez. Es compromiso, mucha energía de cada jugador, el banquillo está increíble, los jugadores en pista apoyándose unos a otros... En el banquillo o en la pista, todos los jugadores exhiben una energía positiva y eso muestra cómo estamos jugando ahora.

En el último cuarto metió tiros importantes, ¿sentía que el equipo necesitaba ese paso adelante?

Quizá metí algunos pero me acuerdo más de los que fallé. Al final estábamos seis abajo y si hubiera metido dos triples que normalmente encesto... Confío en mi tiro y tengo que meterlos. Si lo hago empatamos o nos ponemos por encima. Necesito jugar con energía y tomar esos tiros, acabarán entrando.

¿Qué pensó en esa última posesión cuando su zapatilla sale volando, Ferrari se queda solo porque no llega a puntear el lanzamiento...?

Estaba agobiado (ríe). Creo que el tiro no toca aro y el balón acaba en las manos de Janning, y me centro en puntear y hacerle fallar para coger el rebote. Después me caigo y veo a Ferrari solo en la esquina y pienso: ¡Por favor, no lo veas! Janning hace un pase difícil por la espalda e intento levantarme para llegar al tiro, pero en cuanto piso con el pie derecho resbalo. Algunos compañeros bromearon con que quizá Ferrari me vio resbalar y eso le hizo fallar.

Esta temporada es uno de los tres capitanes. ¿Siente más responsabilidad de ser uno de los líderes?

Sí, siento más responsabilidad, pero no se necesita mucho liderazgo por mi parte teniendo delante a Pepe (Pozas) y a Álvaro (Muñoz), porque son dos grandes líderes y hablan mucho. Intento aprender de ellos y seguir sus pasos. Sí trato de comunicar más y de que mi juego lo muestre, no soy la persona más habladora pero busco dar el cien por cien en la pista para que los demás lo vean.

Quizá ahora está en su mejor momento individual, pero durante una buena parte de esta campaña no hemos visto su mejor nivel, por las lesiones, el COVID... ¿Está siendo su temporada más complicada?

Sí. No quiero buscar excusas y está claro que ha habido cosas pequeñas: un tobillo, el COVID, problemas musculares... Y cada vez que empezaba a coger ritmo sufría algún pequeño problema que me hacía dar pasos atrás. También es culpa mía por no haber respondido de la misma manera. Cuando recibo el balón necesito mirar a canasta, ser más agresivo en ese sentido, e ir a por cada rebote, usar mis puntos fuertes y aportar más energía. Creo que no lo hice de la misma forma al principio de la temporada y quizá es una combinación de los pequeños detalles y mi mentalidad. Ahora me siento mejor física y mentalmente.

¿Le gusta jugar con presión? ¿La han notado en los últimos partidos?

Está claro que sería genial encontrarse en una posición en la que no tuviéramos presión, pero creo que en este punto de mi carrera o quizá por el grupo que tenemos, una vez que empieza el encuentro no la siento. Me centro en ir partido a partido, dando lo mejor de mí. No creo que la presión me afecte pero estaría genial no tener ninguna, estar en una posición mejor. Es divertido tener algo por lo que luchar y en esta Liga siempre lo tienes, sea por evitar el descenso, por el play-off, por jugar la Eurocup o la Champions... Es mejor no pensar en no bajar, sino en llegar a los diez o doce mejores. Queremos escalar, y si lo afrontas de esa manera y no en verte abajo, sientes más hambre por jugar para tener éxito y no simplemente para no perder. Así no piensas en la derrota sino en llegar a una buena posición.

El viernes visitan al Valencia. ¿Cómo lo ve? Han hecho una gran Euroliga aun sin meterse entre los ocho primeros pero en ACB han encajado derrotas últimamente.

Les he visto algunos partidos a un gran nivel en Euroliga y quizá se han centrado más en esa competición porque es verdad que han sufrido algunas derrotas últimamente en la ACB. No lo sé, quizá han estado cansados y no han podido darlo todo siempre... Es un equipo muy profundo y están al nivel más alto, así que debemos tener cuidado porque va a ser un partido supercomplicado. Nos acordamos del de casa y estamos deseando medirnos con ellos, ojalá nos podamos redimir.

La temporada pasada renovó su contrato un par de semanas antes del confinamiento. ¿En esta ha habido ya conversaciones con el club?

No, por ahora me centro en esta temporada, en ir partido a partido. Estoy muy contento aquí, me encanta la gente, la ciudad, el equipo... Todo. Veremos a final de temporada. Estoy contento, pero centrado en nuestros objetivos.