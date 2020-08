“Es una sensación increíble, de felicidad pura y orgullo”

“Es una sensación increíble”, reconoce la golfista compostelana Fátima Fernández Cano tras su primera victoria como profesional. La compostelana de 24 años -en octubre cumplirá 25- se impuso este pasado fin de semana en el IOA Championship, prueba celebrada en el Morongo Golf Club de Beaumont, California. Lo consiguió tras situarse como líder después de la segunda jornada y dar un recital de juego en la última.

La santiaguesa al fin alcanzó el triunfo en una cita del Symetra Tour, segunda división de la LPGA estadounidense (Ladies Professional Golf Association). Llevaba tiempo acercándose al objetivo y lo selló en su tercera campaña como profesional después de brillar a nivel universitario en Troy (Alabama).

“Estuve cerca de ganar varias veces, pero nunca había salido el último día liderando en solitario como ocurrió esta vez. El haber tenido varias oportunidades el año pasado, e incluso en este estaba jugando bien, me ha ayudado mucho a controlar los nervios y la presión. Salí a divertirme, a hacer mi juego, y aunque hubo momentos de tensión porque en un par de hoyos estuve empatada, al final lo conseguí”, relataba a EL CORREO ayer, un día después de su victoria, feliz desde Estados Unidos.

Fernández Cano firmó una tarjeta de 70 golpes en la primera jornada del IOA Championship y se subió a lo más alto de la clasificación al completar un segundo día con 65, lo que le permitía aventajar en uno a la francesa Julie Aime. Lejos de sucumbir a la presión, el domingo exhibió su control de la situación y logró cinco birdies que compensaron sus dos bogeys en la jornada final. Acabó con un -12 (204) que le hizo superar por dos golpes a la estadounidense Anna Redding (-10), y en cuatro a Maddie McCrary y a Laetitia Baeck (-8).

“Sentí felicidad pura y orgullo. Cuando estaba en el hoyo 18 y vi el tablón con el líder y mi nombre ahí, pensé que el trabajo duro da sus frutos y merece la pena. Me lo he currado bastante y esto me motiva aún más para conseguir mis objetivos”, celebra la golfista gallega.

Con esta victoria, Fátima se sitúa tercera en el ranquin del Symetra Tour. Fue sexta en la primera prueba, a inicios de marzo, antes de que la pandemia de coronavirus obligase a detener el circuito. Precisamente su positivo en covid-19 justo antes de la reanudación provocó que se ausentase en el FireKeepers Casino Hotel Championship, a finales de julio en Michigan. Ya tras confirmar su negativo, regresó al campo hace diez días, en el Founders Tribute celebrado en Arizona que culminó con la cuarta posición, y este fin de semana la golfista santiaguesa alcanzó su mejor resultado con su primer triunfo en el circuito americano.

OBJETIVOS. Con su primera victoria en el bolsillo, ahora Fátima apunta a las siguientes metas a corto y a medio plazo. “Uno de mis objetivos este año era ganar y ese ya está cumplido. El siguiente es tener el top-5 en el ranquin para poder entrar en el US Open, que se disputa en diciembre”, detalla. “Quiero volver a ganar, que es para lo que juego, pero esto rompe algo que me faltaba. Me faltaba ganar y ya lo he hecho. Esto me quita algo de presión y me ayudará”, confía.

La pandemia de coronavirus ha alterado el calendario del Symetra Tour y además ha anulado los ascensos a la LPGA, máxima categoría del golf femenino estadounidense. Un contratiempo en el camino de Fernández Cano, aunque la compostelana suele pensar en positivo. “En un año normal necesitaría entrar en el top-10 para llegar a la LPGA. Este año no hay ascensos pero al top-5 le dan la oportunidad de jugar el US Open y tener algo de estatus en el LPGA. No sería como en años anteriores, pero ya sería algo”, asume Fátima.