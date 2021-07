España abre la cuenta atrás en un amistoso con Japón

FÚTBOL La selección española olímpica de fútbol afinará este sábado su puesta a punto para los Juegos de Tokio con un amistoso de buen nivel ante la anfitriona Japón (12.20 horas/La1), que servirá para ver el estado de forma y la aclimatación de los internacionales españoles de cara a una cita en la que están entre los favoritos a las medallas.

España tendrá en la localidad de Kobe su única prueba de cara a preparar su debut olímpico del próximo miércoles, dos días antes de la Ceremonia de Inauguración, ante Egipto. Por ello, el seleccionador Luis de la Fuente ya ha dejado claro que le da mucha importancia al partido, también por la entidad de un rival llamado igualmente a ser protagonista en el torneo.

El combinado nacional aterrizó el pasado miércoles en suelo japonés tras su concentración en la localidad alicantina de Benidorm, el escenario escogido para intentar copiar las exigentes condiciones que tendrá que asumir en temperatura y humedad, y después de dos entrenamientos intentará mostrar sus credenciales y el acoplamiento de un equipo que cuenta con mucha calidad para aspirar a todo.

De todos modos, lo más probable es que el técnico riojano no enseñe todas sus cartas de cara ante el combinado norteafricano, en un estreno siempre clave para no complicarse las cosas en un grupo que completan Australia y otra candidata como Argentina. Por ello, Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Pedri, los seis jugadores de la Absoluta que terminaron hace apenas diez días la Eurocopa, podrían no disponer todavía de minutos, sobre todo el joven futbolista canario, que acumula mucho desgaste y que prácticamente lo jugó todo en el torneo donde fue elegido Mejor Joven.

También puede ser una buena oportunidad para volver a ver jugar a Mikel Merino. El futbolista de la Real disputó su último partido en abril en la final de la Copa del Rey, pero parece que los problemas de espalda que le han lastrado ya han remitido y podría ser uno de los mayores junto a Ceballos y Asensio. e.p.