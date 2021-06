España arranca sin gol

Sevilla, 14 jun (EFE).- La selección española inició este lunes su participación en la Eurocopa 2020 con un empate sin goles ante Suecia en La Cartuja, extendiendo su falta de pegada ante rivales que se repliegan en su campo y salvada por el poste en la llegada de mayor peligro del rival. El dominio continuo y el esfuerzo derrochado desde la posesión no fue suficiente para comenzar con un triunfo. España se reencontró con la impotencia de la falta de gol y soluciones ofensivas ante un planteamiento defensivo del rival. Perdonó sus mejores ocasiones en la primera parte, cuando Olsen se lució a un testarazo de Dani Olmo, Koke perdonó dos llegadas y Álvaro Morata la más clara en un mano a mano. Suecia lanzó solamente dos avisos gracias a la velocidad de Isak y en ambos estuvo cerca del gol. Marcos Llorente y el palo salvaron la primera y en la segunda el pase por área chica no encontró rematador. Los intentos de España hasta el final no encontraron premio y Olsen sacó en el añadido un cabezazo de Gerard Moreno. EFE