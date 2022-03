“Espero que esto solo sea el principio”, señala feliz Mariano García

Madrid. Mariano García, campeón del mundo de 800 metros en pista cubierta durante los mundiales que han tenido lugar en la ciudad serbia de Belgrado se mostró este lunes ambicioso después de lo conseguido. “Fue espectacular. Sabía que podía luchar por una medalla pero el oro era muy difícil, aunque iba líder mundial del año. Lo he logrado y espero que esto no sea nada más que el principio”, declaró a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

“Se puede decir que me mirarán más que otras veces pero no tengo presión ninguna, seguiré disfrutando como hago y trabajando como siempre estoy haciendo. Los resultados saldrán si no pasa nada”, declaró.

Asimismo aseguró que está asimilando este éxito y que es un paso bastante gordo: “Me siento muy orgulloso de lo que he logrado. Hasta que no pasaron un par de horas no me lo creía. Es un sueño hecho realidad y vamos celebrando la medalla poco a poco. Todos mis compañeros, mi gente, mi familia, están flipando conmigo. Están muy orgullosos de mi y yo de ellos. Quiero llegar al pueblo y celebrarlo”, declaró el atleta español ante los diferentes medios de comunicación.

A todo esto, el municipio murciano de Fuente Álamo rendirá este martes, un homenaje al atleta Mariano García, que el pasado sábado se proclamó en Belgrado campeón del mundo en 800 metros con una marca de 1:46.20 tras un cerrado esprint con el joven keniano Noah Kibet (1:46.35), logrando la segunda medalla de oro de un atleta español en Mundiales en pista cubierta. Fuentes municipales han informado este lunes a EFE de que Mariano García será recibido por las autoridades locales y sus vecinos a partir de las 19,00 horas en la plaza del Ayuntamiento, según lo dispuesto por la alcaldesa y los técnicos de deportes.

El español Mariano García, nuevo campeón mundial de 800 metros en pista cubierta con una marca de 1:46.20, destacó la resolución con que afrontó la final, achacó su victoria al trabajo realizado en los últimos años y anticipó que piensa seguir “como si no fuéramos nadie”.

Tras la carrera, el atleta comentó: “Esta medalla es fruto de todo el trabajo que he hecho. Le he echado cojones y he dicho: hasta donde muera. He luchado por todos y no pienso cambiar, estoy muy a gusto así como soy”.

Este recibimiento demuestra hasta que punto ha calado el logro del pasado fin de semana. La de Mariano García es la segunda medalla de oro de un atleta español en Mundiales de pista cubierta. Antes que él, sólo había sido campeón el lanzador de peso Manuel Martínez, en Birmingham 2003. En los Mundiales de París 1985, antecedente de los Mundiales, Colomán Trabado había ganado también un oro en 800 metros. EFE