Espíritu inconformista, el compañero de viaje del Ulla Oil frente a Miralvalle

Posaban felices las jugadoras del Ulla Oil Rosalía hace una semana tras conseguir su quinta victoria de la temporada, toda una proeza para un plantel que prácticamente ha mantenido su bloque desde el pasado curso, que solo cuenta con Leticia Soares como única extranjera, con una media de edad inferior a los 21 años, obligada a compatibilizar estudios universitarios con entrenamientos y restricciones anti-COVID y que en su estreno en la Liga Femenina 2, la segunda máxima categoría del baloncesto nacional, destila valentía, trabajo y hambre para superar hándicaps como la inexperiencia y la falta de físico.

Son ya cinco los triunfos, el conjunto compostelano, marcha décimo en la tabla a falta de ocho jornadas, pero si ha alcanzado metas no hace mucho impensables es precisamente porque nunca se ha conformado. Así que esta tarde (18.30 horas), sin la pívot brasileña que en el entrenamiento del jueves sufrió un esguince de tobillo, con Sarai Carro con molestias en la espalda y Carla García con problemas físicos, la conjura sigue siendo luchar por dar la sorpresa en la cancha del Extremadura Miralvalle Plasencia.

El Ulla Oil acude a la cancha del cuarto clasificado consciente de la dificultad del reto. Enfrente estará otro recién ascendido pero un rival con una política de club diametralmente diferente a la del Rosalía y que ha optado por armar un nuevo proyecto conformando una plantilla donde la excelsa calidad de sus extranjeras lidera cada acción. Especialmente destacados con los números de la ala-pívot nigeriana Princess Aghayere, máxima reboteadora de la Liga con un promedio de 11,6 capturas y tercera máxima anotadora con 16 puntos, mientras que Stacia Robertson alcanza los 7,88 rebotes y 12,65 puntos. Además, Alicia Morales, la jugadora con más minutos en la pista de la categoría (36:40 de promedio) lidera el apartado de asistencias con 4,76.

“Sabemos que vamos a la casa de un equipo de arriba, de un rival que no puede fallar en su pista porque se está jugando una de las cuatro plazas para ir a la fase, un equipo que está haciendo una gran campaña y tiene mucho mérito aunque también es cierto que tiene a tres extranjeras de mucho nivel. Tienen a Timawe, a Princess y a Robertson que posiblemente es de los mejores triángulos de foráneas de la categoría. Además acaban de fichar a una uruguaya”, analiza Chiqui Barros.

“Intentaremos estar bien atrás, hacer un partido lo más táctico posible porque tenemos que ser capaces de cubrir nuestra diferencia física y de rebote, pero el partido creo que lo tenemos bien preparado y vamos con la ilusión de hacerlo bien y completar un buen encuentro”, añade el entrenador del Ulla Oil. “Sabemos que se va a notar la ausencia de Leticia, pero nuestro lema es que cuando falta una juega otra y lo que hay que hacer es un esfuerzo, sumar un poco más cada una. No estamos para pensar en lo que no está si no en lo que tenemos, siendo optimistas que nos ha ido muy bien así hasta ahora”, redunda el entrenador ferrolano.