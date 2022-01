Esta tarde hai foliada

Horas antes de que Galicia se pare a ver cómo el fenómeno Tanxugueiras empieza a cantar eso de Esta noite hai foliada, esta noite hai serán, en un intento de llevar su acento gallego a cotas eurovisivas, otros muchos ojos estarán pendientes de la Nueva Balastera, donde el Compostela, al igual que el grupo musical de moda, busca avanzar en su objetivo de derribar fronteras. Particularmente, las que dividen categorías. Con la segunda vuelta de la liga recién comenzada en Segunda RFEF la competición irá encarando poco a poco su recta final, esa en la que se decidirá qué equipos pelearán por situarse un peldaño más cerca del fútbol profesional. Por el momento tiene plaza el cuadro de Rodri Veiga entre los llamados a disputar el play-off, pero sumar esta tarde ante el Palencia Cristo Atlético, en el primero de los dos compromisos consecutivos a domicilio, significaría cubrir una etapa más hacia la fase de ascenso (17.00 horas).

Esa es la consigna en la Nueva Balastera, competir, solidificar la posición de play-off y estar al acecho por si a los de arriba, Pontevedra y Unión Adarve, se les da por dejarse puntos por el camino. “Espero que el equipo compita como sabe ante un rival que nos va a poner las cosas muy difíciles”, expresaba Rodri Veiga horas antes del encuentro. Competir y recuperar el nivel previo al parón de Navidad, alargado por el posterior aplazamiento del partido ante el Salamanca, es el objetivo para dejar atrás el largo período de inactividad en términos ligueros.

Competir, competir y competir. Ante un rival que se crece en su campo, que cayó 3-0 en la primera vuelta en el Vero Boquete, pero que quizá no mereció tal castigo. No quiere relajarse en ese recuerdo el técnico compostelanista. “El 3-0 de la primera vuelta es engañoso, porque nosotros exhibimos mucha pegada y es cierto que ellos en momentos fueron dominadores de la pelota, no del partido”, asegura. Una idea que introduce el debate tantas veces sacado a relucir en el fútbol, “el debate de siempre, entre jugar bien y jugar bonito. Nosotros en ese partido jugamos bien; ellos jugaron bonito”.

Habrá que jugar bien, entonces, en un terreno de juego de amplias dimensiones, en el que no se sentirá extraño el Compostela, pero del que su rival saca el máximo rendimiento: solo una derrota y con su portería imbatida en los últimos tres partidos. Claro que a nivel defensivo nadie hace sombra a los pupilos del Vero Boquete, que portan el cartel de equipo menos goleado de la liga. Trece tantos en contra en diecisiete partidos es la marca que atestigua que esta temporada el cuadro blanquiazul se siente cómodo cuando le toca defender. La última línea se muestra engrasada a la perfección, con un Álvaro Casas al que le está tocando vivir uno de sus mejores momentos como compostelanista y un Matías Vesprini que ha aprovechado la ausencia de Guille Torres para crecer. No tienen nada que envidiar los laterales, con Roque y Saro disputándose un puesto y el regreso de Jimmy, un incordio para la zaga pontevedresa la pasada jornada, una vez recuperado de sus lesiones. Y cubriéndoles las espaldas, Pato Guillén, autor de una de las mejores paradas de la temporada el pasado fin de semana cuando Charles y Rufo amenazaban con romper el empate en el marcador.

La de esta tarde será una auténtica lucha por la posesión, con un Palencia que no renuncia al balón y un Compostela que también gusta de tenerlo en sus pies. Avisa Rodri Veiga que habrá momentos en los que toque correr: “Lo más importante es que recuperemos sensaciones y que seamos solidarios cuando no tengamos la pelota, porque es un rival que va a tener posesiones largas por momentos”.

RETO. No será fácil meter mano al Palencia Cristo Atlético, que llega a la cita con ánimo de resarcirse, después de sufrir sendas goleadas ante Pontevedra (4-1) y Coruxo (3-1) que le han hecho perder su posición en puestos de play-off, que ahora persigue a tres puntos de distancia. En la Nueva Balastera intentará volver a subirse a los puestos de privilegio, en los que el colchón del Compostela goza de tres puntos de ventaja, con el partido aplazado ante el Salamanca, siempre un arma de doble filo, en la recámara. Para no perder esa ventaja, e incluso aumentarla, los pupilos de Rodri deberán estar atentos a la rápidas transiciones de su anfitrión, al que el técnico blanquiazul ve como “un equipo muy vertical, tiene futbolistas arriba que en cuanto cogen la pelota van hacia portería”.

Deberá lidiar el Compos con el Palencia y, también, con bajas importantes. Porque Pablo Antas sigue con molestias en la rodilla y se perderá la cita, al igual que el sancionado Fer Beltrán. Llegan a tiempo Escudero y Pablo Durán, y por decisión técnica no viajó Saro. La fuerza del colectivo deberá asomar de nuevo en tierras castellanoleonesas para que se noten más las presencias que las ausencias. Ese está siendo, precisamente, uno de los puntos fuertes del equipo a lo largo de toda la temporada, en la que el rol de titular y suplente se difumina y el fondo de armario siempre está para cumplir.