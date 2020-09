“Estamos de vuelta”, la gran noticia del Atletismo Fontes do Sar

Es la noticia que muchos quieren anunciar, desde aquel fatídico mes de marzo que paralizó ilusiones, juegos, convivencias y retos. Son muchos los clubes y deportistas que permanecen a la espera, ansiosos todos de tener por fin la oportunidad de regresar a unas rutinas indispensables no solo en el aspecto físico, sino sobre todo en el mental, pero también los hay ya afortunados como los integrantes del club atletismo Fontes do Sar que esta semana recuperaron la mejor de sus sonrisas.

La entidad santiaguesa regresó estos días a los entrenamientos en la escuela de atletismo del club “gracias al Departamento de Deportes de Santiago que nos han permitido el uso del estadio Vero Boquete en San Lázaro”. Su presidente, José Antonio Juanatey, está feliz por el reencuentro con los más de 80 niños y niñas de su cantera, una cifra superior a la esperada, que incluso les ha obligado a contratar a más entrenadores y a establecer una lista de espera dada la demanda para realizar su disciplina en tiempos en los que apenas si se puede practicar ningún otro deporte. “Tenemos suerte, la verdad”, asume.

“Los más pequeños entrenan en grupos fijos y aislados, cumpliendo en todo momento las normas Covid, para lo que contamos con una persona que controla el acceso al estadio, con su correspondiente control de temperatura e higiene de manos”, detalla el presidente. “Entrenamos dentro del estadio en exclusividad lo que es más fácil dadas las exigencias de estos protocolos, porque el recinto sigue cerrado. Sólo usamos la pista de atletismo, ni vestuarios ni nada más”, apunta Juanatey que relata se ha distribuido en grupos de diez personas, con atletas desde los 5 años, que están dando una verdadera lección de adaptación a la nueva realidad. Incluso en el uso de la mascarilla según el decreto de la Xunta que la establece como obligatoria.

“Nosotros aplicamos lo marcado en el protocolo de la Federación de Atletismo, por el cual exige su uso en espacios cerrados y siempre que no haya distancia de seguridad. Al estar en un espacio abierto, cerrado para nosotros en grupos inferiores a los 10 atletas, siempre que existe distancia la retiran para realizar las actividades o esfuerzos que no sean posible realizar con ella”, detalla el presidente del Fontes do Sar.