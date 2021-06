El último límite del ‘olvidado’ Thiago

Hay pocos futbolistas con la imponente carrera de Thiago Alcántara, campeón de todo con el Barcelona y el Bayern Múnich, ahora en el Liverpool, con 28 títulos a nivel de clubes y 44 veces internacional con España, con la que aún aguarda su consolidación en una fase final.

Entre los más experimentados de la actual lista de Luis Enrique Martínez en la Eurocopa 2020 -sólo Sergio Busquets, Jordi Alba y Koke Resurrección lo superan en encuentros con la Roja-, presente en las tres últimas fases finales de las grandes competiciones, incluida la actual, su titularidad no ha sido más que esporádica. Ni en Francia 2016 ni en Rusia 2018 alcanzó el protagonismo, el papel principal o la constatación sobre el terreno de juego de todas sus cualidades o su transcendencia en el grupo del equipo nacional.

Tampoco en la Eurocopa 2020. Ni contra Suecia, cuando entró al campo en el minuto 66 en sustitución de Rodrigo, ni contra Polonia, cuando no dispuso de ninguna participación sobre el terreno, ni contra Eslovaquia, cuando figuraba en los pronósticos como posible titular, pero tampoco lo fue. Jugó 19 minutos.

No entró en ninguna de las tres alineaciones de Luis Enrique, que ha empleado ya de inicio a 16 de los 24 jugadores que están a sus órdenes en la fase final del torneo. Del primer once ante Suecia al segundo contra Polonia sólo incluyó un cambio; el segundo al tercero frente a Eslovaquia propuso cuatro. Thiago no estuvo entre ellos.

17.º POR MINUTOS. No ha tenido sitio en ninguna de las dos configuraciones de partida que ha hecho el técnico en el centro del campo. Para el primer y segundo encuentro, con Rodrigo Hernández como medio centro y Koke y Pedri como interiores; para el segundo, con los mismos interiores y Busquets por el medio. “Todos somos titulares y todos suplentes, así es la mentalidad de este equipo”, expresó Thiago antes del inicio de la competición, dentro de ese sentido colectivo que caracteriza al actual grupo de la selección española en esta Eurocopa.

Es el decimoséptimo futbolista por número de minutos en este torneo, con los 43 que ha acumulado entre los 24 ante Suecia y los 19 frente a Eslovaquia. Lo superan Alba (270), Pedri (270), Laporte (270), Unai Simón (270), Koke (245), Morata (219), Pau Torres (199), Marcos Llorente (180), Gerard Moreno (161), Rodri (156), Sarabia (136), Olmo (135), Ferrán Torres (127), Azpilicueta (77), Eric García (71) y Busquets (71). Sólo Oyarzabal (32), Fabián Ruiz (25), Traore (13) más Diego Llorente y Gayá, pendientes de debutar, al igual que los porteros De Gea y Robert Sánchez, han tenido menos recorrido en esta Eurocopa que Thiago, que ha corrido 6,4 km, ha completado 52 de los 60 pases dados, ha hecho dos regates, ha tirado una vez -bloqueado por un rival- y ha recuperado cinco balones, pero sin el papel fundamental que se le espera.

APENAS 110 MINUTOS. Internacional en 44 ocasiones, 28 de ellas de inicio, y apartado por sendas lesiones tanto de la Eurocopa 2012 como del Mundial 2014, cuando ya era un habitual en las convocatorias de Vicente del Bosque, con el que debutó como internacional el 10 de agosto de 2011 en la derrota en un duelo amistoso en Bari contra Italia (2-1), ya le ocurrió en el pasado, en sus dos anteriores fases finales.

La primera fue la Eurocopa de Francia 2016, con Vicente del Bosque. Él jugó 26 de los 360 minutos posibles, porque apareció en dos de los cuatro encuentros, los dos desde el banquillo, en el minuto 70 frente a la República Checa en lugar de Cesc Fábregas y en el 84 contra Croacia también por Cesc.

Después, la llegada de Lopetegui lo reactivó como un hombre crucial en su esquema. Con él disputó 15 partidos de titular de los 20 posibles en el recorrido justo después de la Eurocopa 2016 hasta el inicio del Mundial de Rusia 2018, cuando el técnico que más confió en él para el once fue destituido dos días antes del inicio del torneo frente a Portugal por haber ficha.

Con Fernando Hierro como seleccionador de urgencia, Thiago disputó dos duelos, 94 de los 360 minutos posibles, primero los 20 que jugó en el 3-3 frente a Portugal en sustitución de Andrés Iniesta y después 74 ante Marruecos, su único encuentro titular hasta la fecha en 11 choques en las fases finales. “Tengo el mismo deseo que el día que debuté (ganar el título). Sabemos que a este nivel es complicado poder lograrlo, competimos contra los mejores del mundo, pero estamos aquí, pasan los años y sigo formando parte del grupo y trabajando para obtener este premio”, expresó Thiago Alcántara.