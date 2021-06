Kovacic: “¿El mejor de España? Yo me quedo con Busquets”

Madrid. El centrocampista Mateo Kovacic elogió el nivel de la selección española con la que se enfrentarán el lunes y destacó a Sergio Busquets, al que consideró el jugador clave del combinado de Luis Enrique. “¿El mejor de los españoles? Si empezara a enumerar me ocuparía mucho tiempo. Pero me quedo con Busquets, que es el que empieza todas las jugadas. Tendremos que frenarle, que no se pueda mover sin que sea presionado. Tendremos que presionarle”, dijo.

Titular con Croacia, se extrañó de la ausencia de jugadores del Real Madrid, con el que jugó 4 temporadas, en la selección española. “Es cierto que es raro. Eso nunca ha pasado antes en la historia y eso significa que se han impuesto jugadores de otros clubes. Los españoles tienen grandes jugadores en todos los clubes de Europa”, dijo el centrocampista. efe