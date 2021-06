Los octavos de final, el nuevo ‘muro’ que debe saltar la selección española

··· Aymeric Laporte aseguró que está viviendo “un sueño” al disputar con la selección española la Eurocopa 2020, agradeció el cariño con el que fue recibido por el resto de internacionales y festejó su estreno goleador, ante Eslovaquia, con una celebración de un baile llamado tecktonic, dedicado a su pareja. “Ha sido espectacular, me han recibido todos muy bien. Me he encontrado con personas fantásticas y estoy disfrutando como un niño pequeño”, reconoció.

··· “Estar aquí es un sueño, meter un gol aún más, es impresionante poder participar de las victorias del equipo y estoy muy contento. Espero que vengan muchas más”, deseó el central de la Roja.