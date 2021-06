Sergio Busquets: “Es un subidón, este es el camino”

El capitán de la selección española, Sergio Busquets, reconoció que ha sido “un subidón para todos” la goleada ante Eslovaquia (0-5) en la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa y aseguró que “este es el camino” para el resto del torneo.

“No hicimos los partidos que queríamos y hoy ha sido un subidón para todos, este el camino. Seguro que esta victoria nos va a reforzar mucho para lo que viene aunque sea como segundos porque no dependíamos de nosotros”, indicó a Mediaset.

Preguntado por su estreno en esta Euro tras haber pasado el coronavirus, Busquets dijo que lo ha pasado “mal”. “Lo he pasado mal porque no sabía si podía volver o no. He estado diez días metido en casa... pero el grupo es muy fuerte y esto nos ha hecho crecer. Ahora todo lo que venga vamos a afrontarlo con esta mentalidad”, añadió.

En cuanto a Croacia, rival de España en octavos, el jugador culé señaló que es el “subcampeón del mundo” y será una eliminatoria “difícil”. “Conocemos a sus jugadores, a su capitán, pero tenemos que mirar por nosotros mismos y seguir con la misma idea del partido de hoy. Será complicado pero vamos a prepararnos para ello”, finalizó.

LAPORTE, CON RABIA. Aymeric Laporte también mostró su felicidad. “Muy contento por lo colectivo y también por lo personal. Ya habéis visto que el gol lo he celebrado con mucha rabia. Es un sueño jugar con esta gente y con este equipazo. He disfrutado muchísimo”, apuntó el autor del 0-2, que quiso demostrar sus ganas por vestir la camiseta de la selección tras la polémica generada tras su nacionalización antes del torneo.

Laporte calificó a Croacia como una selección “difícil de jugar”. “Pero tenemos que seguir pensando en lo nuestro, seguro que con la calidad que tenemos en el equipo sacaremos esto adelante”, finalizó el central.