Exigente examen de segundo de filial para el Estudiantil

Por segunda semana consecutiva, el Estudiantil recibe en su campo a un filial. Y lo cierto es que el partido de la pasada jornada frente al Fabril dejó dolorido al equipo que entrena Gelucho: el 2-6, tras empezar ganando 1-0 para después verse totalmente superado, aún escuece. Como el fútbol está para recibir lecciones y sacar la mejor lectura de ellas, hoy, a partir de las cinco de la tarde, se verá en Santa Isabel cómo le ha sentado al equipo compostelano ese mal resultado. Tras el del Deportivo, ahora el ilustre visitante es el del CD Lugo, el Polvorín... que sí, como su nombre indica tiene mucha pólvora y es el segundo clasificado. Todo un examen.

El Polvorín o Lugo B también tuvo su lección de fútbol, y los números dicen que la aprendió bien. El pasado 6 de enero, en la apertura futbolística del año 2021, el equipo lucense cayó con estrépito en el campo del Racing Villalbés, en partido aplazado de la jornada 2: 5-1. Pero sólo una semana después, el mismo filial derrotaba al mismo equipo de Vilalba por 2-0.

Desde ese día, el Polvorín sólo ha perdido un partido, en su campo 0-1 frente al intratable líder Bergantiños. Lo demás no han sido victorias, que se dejó empates ante el Viveiro, el Fisterra o el As Pontes. Pero fue capaz de ganar 1-4 en As Somozas, y ahora llega a Santa Isabel subido en una ola de tres victorias, las sumadas ante el Paiosaco (0-1), el Fabril (3-1) y el Silva (0-3). Suma 38 puntos.

Por la filosofía de los equipos, el Polvorín guarda semejanzas con el Fabril: equipos formados por gente joven y de calidad (eso va en su ADN) y que juegan bien al fútbol. Al filial del Lugo le gusta tener la pelota, ser protagonista... pero también las contras, las veloces transiciones.

Momento, por lo tanto, para que el Estudiantil dé un paso adelante y demuestre que a veces una seria derrota en fútbol, en deporte, puede hasta venir bien. Para espabilar, para reaccionar con genio. Para seguir con la buena trayectoria que llevaba el equipo antes del desdichado primer examen de filial, que suspendió con baja nota.

La derrota, además, tiene efectos en la clasificación y para el objetivo único que se había marcado el Estudiantil de llegar con la mayor cantidad de puntos al grupo de descenso en la segunda fase de la competición. Ahora mismo, el equipo de Gelucho ve esa línea de salvación, mirando también al grupo B, a ocho puntos de distancia. Que al final bajarán ocho equipos.

Dar la cara, reducir distancias, acabar la primera fase con otra cara, es el reto del equipo de Gelucho. Tras jugar contra el Polvorín cerrará la primera fase en Fisterra, pero el grupo sólo mira al partido, al exigente partido, que tiene enfrente esta tarde: llega el Polvorín, contar el que empató (0-0) en Lugo en la primera vuelta, y al que pudo ganar.

TOÑO VÁZQUEZ. La mala noticia para el Estudiantil se confirmó esta semana tras las pruebas realizadas a Toño Vázquez, llamado a ser el jeje de la defensa del equipo esta temporada que no ha podido ofrecer su nivel por culpa de las lesiones. Tras superar recientemente una de rodilla, Toño sufrió un problma muscular en la ingle que, tras serle realizadas pruebas, se confirmó más grave de lo previsto. Toño Vázquez deberá pasar por el quirófano y será baja para lo que resta de temporada. Una sensible baja. A Toño se le desea una rápida y buena recuperación.

Para el partido de hoy también es baja Emilio, que fue expulsado en el partido contra el Fabril y recibió una sanción de un partido. Nando es duda por una ifección que sufrió tras una picadura. Y lo verá en la grada Gelucho, el técnico, que cumple su segundo partido de sanción.