Éxito da selección galega feminina absoluta no torneo IV Nacións: finaliza terceira

BALONMÁN. Galicia acadou a tercera posición no IV Nacións que se disputou esta fin de semana en Girona, tras superar á Comunidade Valenciana nun partido que foi dominado de principio a fin polas galegas. Na primeira metade o combinado dirixido por Anxo Otero foi moi superior, chegando a alcanzar diferenzas de oito goles a favor, pero nos minutos previos ao descanso, Valencia logrou recortar para chegar ao final dos 30 primeiros minutos só tres goles abaixo (17-14). A segunda metade estivo más axustada, pero foi sempre dominada por Galicia que non perdeu o mando no marcador en ningún momento. Hai que recordar que Galicia acudía a este torneo cun equipo moi novo (só tres das xogadoras teñen máis de 25 anos), xa que houbo moitas baixas por lesións, enfermidades, estudos ou traballo. Galicia volvía xogar o IV Nacións tres anos despois, xa que a pandemia impediu a celebración do evento nos anos 2020 e 21. ECG