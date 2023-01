Fabiano: “A ver si encontramos el gol en Burgos para seguir en la pomada”

El Compos partió ayer hacia Burgos, donde hoy buscará la primera victoria de la segunda vuelta ante el colista. Antes de subirse al autobús, el entrenador Fabiano Soares ofreció una rueda de prensa en la que habló tanto del partido de este sábado como del mercado de fichajes, que finaliza este martes.

“Siempre pedimos algún caramelo más, pero hay que ver si Manuel (director deportivo del club) nos puede traer algo más. Si viene alguien que sea para mejorar, y si no estoy contento con el equipo, lo malo es cuando hay bajas. Si el equipo está completo es bueno, no nos podemos quejar”, comentó el técnico, dejando las puertas abiertas a movimientos de última hora, dadas las lesiones que vienen lastrando a varios jugadores. “Tenemos carencia en algún punto de la plantilla, porque si no juega alguno no tenemos recambios y debemos improvisar, pero no pasa nada. Tenemos calidad y gente dispuesta a cambiar de posición para ayudar al equipo, eso es de agradecer, como hicieron Cano, Samu o Casas el otro día, y estoy contento”.

Cabe destacar en este mismo aspecto que, a priori, no se esperan salidas: “Con Mario hablé un poco. Entrena fenomenal, la única pena que tengo es de no haberle dado algún minuto, porque se lo merecía. Por circunstancias, me equivoqué y lo siento. Y después, Elliot vino a hablar conmigo un día y nos dejamos las cosas claras. Él piensa seguir aquí, por más que no esté teniendo todos los minutos que le gustaría, y fenomenal. Será uno más de la plantilla. Que sepa yo, todos quieren seguir y eso es de agradecer”.

Sobre el último fichaje de la esedé, Jaime Santos, Fabiano asegura que “está entrando en la dinámica del equipo, prefiero darle una semana más de entrenamiento porque lo veo un poco bajo, pero se está adaptando bien y está metido en la dinámica del equipo. Me gusta y a ver si comenzamos a sacarle provecho la próxima semana”. Expone además que, pese a no estar en esta convocatoria, sus primeras impresiones sobre el centrocampista son muy buenas: “Es un jugador que tiene mucha calidad y juego combinativo, pero tiene que entrar en la dinámica del juego sin balón. Viene con voluntad, es inteligente y nos podrá aportar buenas cosas, porque tiene condiciones para mejorar lo que hay. Aquí la mayoría de jugadores son técnicamente buenos, pero para competir tienes que jugar también sin balón, ser agresivo, tener intensidad y orden... La primera impresión es buena, pero hay que seguir apretándolo para que entre cuanto antes en la dinámica del equipo y tenga minutos”.

Otro ausente en la lista es Jordan, que según cuenta el técnico no se veía al 100% para jugar: “Sinceramente, el doctor y yo pensábamos que estaba, pero él no se siente seguro y tenemos que respetar su decisión, toca esperar un poco más”, declaró el míster.

EVITAR CAER EN LA TRAMPA DEL COLISTA. El rival del Compos esta jornada está viviendo una mala temporada y es colista. Lleva nueve jornadas sin ganar mientras la esedé, por la contra, suma once partidos invicto. Y pese a que todo apunta a un partido asequible para los visitantes, Fabiano no quiere relajaciones: “Es un filial y los chicos quieren subir al primer equipo. Por más que estén ahí abajo, están intentando demostrar la calidad que tienen para tener minutos arriba. Es un partido trampa, lógicamente, porque nadie pasa por encima de ellos”, motivo por el que se centra en los suyos. “Intentaremos hacer nuestro juego, sabiendo que será un partido muy difícil, y ojalá caiga para nuestro lado”.

Considera además que se trata de un rival imprevisible, pues “cambiaron de entrenador, jugaban con un sistema y ahora otro y le está faltando poca cosa para conseguir los puntos que le permitan salir de ahí abajo. Es un equipo que trata muy bien el balón y a priori bien organizado, pero es un filial y puede ser que la juventud le esté ocasionando los puntos en contra. A priori es un buen equipo y tendremos que poner mucho para equilibrar eso y conseguir ganar”.

APROVECHAR LOS PINCHAZOS. Tras el empate entre Guijuelo y Arenteiro, el Compos se mantiene a una distancia asequible del liderato, aunque Fabiano prefiere, de nuevo, centrarse en lo que puede manejar: “No me importan mucho los resultados de los rivales. Lo que me importa es ganar nuestros partidos, porque así estaremos arriba. El otro día no fuimos capaces de jugar un partido fluido, primera parte irregular, la segunda mejor... pero no encontramos el gol. A ver si lo encontramos en Burgos para seguir ahí, en la pomada”.

Por último, señaló, con respecto a ese partido aplazado entre Arenteiro y Guijuelo, que “lógicamente, es mejor que empatasen, pero lo importante somos nosotros. Si miras mucho para el rival y después no haces tu trabajo, poco vale. Miro a mi equipo e intento sacar lo mejor posible. Ojalá este sábado sea un buen día nuestro”.