Fabiano: “El Compostela es mi casa y no dudé en volver; el objetivo es ascender”

“Muchas gracias. Estoy aquí de corazón, aposté por el Compos porque es mi casa y me dio todo en la vida. Quiero mucho al club y necesita un esfuerzo de todos. Estoy aquí para que el equipo suba”. Con estas palabras, el nuevo técnico de la SD Compostela, Fabiano Soares, inició su rueda de prensa de presentación. O Rei, siempre ambicioso, también hizo un llamamiento a la afición: “Necesitamos que la ciudad nos empuje para alcanzar las victorias y para conseguir los puntos necesarios”. Asimismo, se mostró ilusionado por iniciar su tercera etapa en el club. “Me siento muy contento de estar aquí y estoy seguro que con cariño y mucho trabajo el equipo va a conseguir los objetivos”, subrayó el entrenador brasileño.

En cuanto a sus primeras sensaciones al frente del plantel, incidió en la buena disposición de los jugadores a la hora de encarar el trabajo. “Los chicos me escuchan bien, vinieron en forma y es una plantilla corta, pero buena. Ahora tenemos que acertar con los fichajes, con jugadores que aporten al grupo para conseguir ese plus para luchar para entrar en el playoff y ascender”, relató el histórico exjugador compostelanista, quien también subrayó la buena sintonía que mantiene con la directiva y el director deportivo, Manuel Castiñeiras. “Llevo dos días aquí. Estoy poniendo sobre la mesa las características de los jugadores que me gustan y Manu los nombres que se pueden traer. Estamos en sintonía, todo va en buen camino y hay muchos contactos para conseguir los fichajes que restan”, afirmó el nuevo técnico de la SD.

Y a la pregunta qué le falta al equipo, respondió que necesita jugadores que aporten “un plus igual o mejor de lo que tenemos”. “La base que hay es muy fuerte, también hay alguna oferta por jugadores que pueden salir, pero no quiero decir la posición que necesitamos reforzar, porque necesito que todos los futbolistas estén enfocados e involucrados para conseguir lo mejor para el Compos. Son pequeños detalles. Tenemos que acertar con lo que traigamos. Eso es lo importante”, valoró.

En este sentido, incidió en que el objetivo es el ascenso. “Miro la historia. El Compostela tiene una camiseta y no podemos luchar en mitad de tabla o por salvar la categoría. El equipo tiene una historia, no es de esta división y la presión la tenemos todos. Jugar en el Compostela no es lo mismo que en otro equipo. Que sepan desde el inicio que si están aquí es para luchar por algo”, subrayó.

En cuanto al estilo de juego, su intención es armar “un equipo proactivo, que lleva al contrario al error, con presión arriba, valiente, un equipo organizado y compacto para defender y organizado para atacar”. Y para ello, en su primer discurso a la plantilla, apeló al “compromiso con el club y a la profesionalidad”. “Si estamos comprometidos durante los diez meses seremos un gran equipo y haremos un modelo de juego que nos dé los puntos. Por ello, lo primero es el compromiso, durante toda la temporada, porque nos hará falta para lograr el objetivo”, afirmó el entrenador de Río de Janeiro, quien aludió también a la dificultad de competir en Segunda RFEF: “Los rivales siempre son complicados, pero estamos en el Compos, tenemos que ser protagonistas y lo importante es cómo juguemos, ser valientes, en casa y fuera, y si trabajamos bien tendremos muchas posibilidades de ganar los partidos”.

Sobre qué le movió a aceptar la oferta del Compos, indicó que a este club no le puede “negar nada”, por todo lo que le dio, y aguarda tener “los mismos éxitos que como futbolista”. “Tenía alguna opción en el mundo árabe y en Brasil, pero la oferta de aquí, conociendo la casa, era muy importante para mí. Nunca dudé de venir a Santiago y al Compos, por lo que fue todo muy rápido. Descarté todo lo que había en la mesa y me vine de cabeza para aquí”, concluyó.