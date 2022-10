Fabiano: “La idea es explotar los puntos débiles del Coruxo y ganar el partido”

Tras el duro golpe que supuso la derrota ante el Polvorín, la SD Compostela quiere redimirse, en otro nuevo derbi, consigo mismo y con la afición. El equipo regresa mañana (12.00 horas) al Vero Boquete con la premisa clara de sumar los tres puntos ante el Coruxo, una victoria necesaria para impulsarse en la clasificación. Después de recuperar efectivos, tras varias semanas con muchas bajas, el entrenador del Compos aguarda una buena versión de su equipo. “Hemos recuperado bastante gente, solo Allyson está fuera. Mario recuperó, Parapar también y esperaré al entrenamiento del sábado para decidir. Dependerá de ellos, si están para jugar o para aportar 45 minutos. Así que decidiremos tras el entrenamiento”, señaló ayer en rueda de prensa Fabiano Soares, quien también valoró el estado de Iván Martín: “La primera semana no fue convocado, viene de un parón largo sin entrenar con un equipo y está un poco bajo de nivel físico. Calidad tiene de sobra, por lo que también decidiré el sábado si entra o si le damos una semana más de entrenamiento para mejorar su condición”.

El técnico brasileño también se refirió al partido del pasado fin de semana. “Creo que planteamos una buena estrategia, de esperar y transitar, lo hicimos bien. En la primera parte tuvimos dos ocasiones claras, en las que el último pase no entró, y en la segunda no sufríamos, estaba todo bien y en el 89 volvimos a cometer los mismos errores, sin balón te relajas, y así no tienes nada que hacer. En el segundo gol ya fue después de un golpeo con la mano, en la que el árbitro no quiere pitar, pero el problema fue el primero, de una relajación inconcebible fuera de casa, ganando y con línea de cinco. Hay que seguir trabajando, levantar la moral y ganar en casa”, indicó Fabiano, quien incidió en que es “crucial sumar ante el Coruxo.

“De Lugo nos fuimos con muy malas sensaciones porque no trajimos puntos, porque hasta el minuto 89 teníamos la victoria, con buen trabajo y buenas sensaciones. Tenemos que ser competitivos con y sin balón y eso lo estamos inculcando a los jugadores. La mejor manera de demostrarlo es jugar en casa, con nuestra afición e intentar ganar el partido, ya que, si no lo conseguimos el domingo pasado, este es crucial seguir sumando”, subrayó el míster del Compos.

Y sobre si seguirá apostando por un sistema con cinco, defensas, señaló que dependerá de las sensaciones de los jugadores que recupera para este domingo. “Si están para participar, por lo menos 70 minutos, se cambiará la manera de jugar, sino seguiremos con la línea de cinco, por las características de los jugadores, porque es la mejor manera de jugar con los jugadores que tenemos”, afirmó.

En cuanto al rival, el Coruxo, el técnico de Río de Janeiro sostiene que “es un buen equipo, muy bien entrenado, pero como todos, con puntos fuertes y débiles”. “A ver si somos capaces de explotar sus debilidades para conseguir los goles que nos den la victoria. Será un partido difícil para ambos y a ver si somos capaces de superarlos”, añadió Fabiano, quien también se refirió a las condiciones meteorológicas: “El campo, el clima y el viento son para los dos. Lógicamente nos gustaría que el tiempo estuviera bien, pero si no está, nos adaptaremos, jugaremos y haremos un Compostela fuerte para superar al Coruxo”.