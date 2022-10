Fabiano quiere un Compostela al 200% para poder hacer daño al filial del Lugo

La SD Compostela vuelve a viajar este domingo para disputar un nuevo derbi a las dioce de la mañana, en el Anxo Carro. El conjunto blanquiazul, después de mejorar su imagen en las últimas semanas, se medirá al Polvorín, filial del Lugo, con la premisa de continuar con las buenas sensaciones y volver a la senda de la victoria.

El entrenador de la esedé, Fabiano Soares, espera un equipo igual de competitivo que los últimos partidos y que esté al 200 por cien para superar a un rival duro.

Las lesiones están afectando al rendimiento del equipo tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero el técnico compostelanista no quiere lamentos y se conforma con quienes pueden jugar. “Estamos teniendo algunos problemas, pero esta semana recuperamos a Elliot y estamos contentos. No voy a estar llorando por los que no están. Son buenos jugadores, pero los que están jugando también. Cuantos más para elegir, mejor, pero si no pueden, estoy contento igual”.

La plantilla que dirige Fabiano incorporó en esta semana a un nuevo jugador, Iván Martín. “Un jugador entrenando sólo es una cosa y en grupo se ve que es otra. A priori lo veo difícil para que llegue este domingo, pero hablaré con él y a ver si está. Lo que veo es que está bajo de forma, pero tendremos conversación con él para decidir”, apuntó el técnico.

Fabiano quiere dar un paso más y reconoce que “llevo tiempo dándole vueltas a la cabeza para tener un equipo más competitivo. Contra el líder, un equipo difícil, competimos bien y fuimos competitivos. Después, jugar con línea de cuatro o cinco es igual, porque lo importante es que tenemos que ser competitivos. Estoy poniendo a los jugadores que más transpiran para darle una fuerza extra al equipo y encajando poco a poco las piezas. Los que quieran entrar, tendrán que ser igual de competitivos o más de los que están jugando ahora”.

Una pieza importante en el engranaje blanquiazul es Jordan, que se recupera de una lesión. Fabiano desvela que “ha trabajado bien, es un jugador diferente, es el cerebro, tiene calidad para mover al equipo y filtra buenos pases, por lo que me gusta mucho. Aun así, Fer también está jugando en esa posición y lo está haciendo también bien. En todo caso, Jordan es un jugador diferente y es mejor tenerlo en nuestro lado que en el contrario”.

Puede ser esa la gran duda en el once que el Compostela presente en Lugo. En entrenador santiagués indica que “esta semana hemos entrenado con línea de cuatro con Fer y Jordan en el once, pero también con línea de cinco alternando con uno u otro. Por la noche decidiré. Será así, con línea de cuatro y ellos dos o con línea de cinco y uno de ellos acompañando a Darío”.

Por lo que se refiere al rival, Fabiano es claro: “Me gusta su propuesta de juego, porque presiona alto, obliga a rifar el balón al rival y me gusta. Además, tiene jugadores desequilibrantes que forman un muy buen equipo. Estamos iniciando el campeonato, pero su idea es muy buena y tendremos que estar al 200% para sacar algo positivo de allí. Es un equipo que presiona muy bien a los rivales y ya vimos en los vídeos que consiguen muchos robos en campo contrario y después son verticales. Tenemos que estar a tope para conseguir doblegar a un rival con buenos futbolistas y buena propuesta de juego.

Fabiano intentará conseguir algún punto. “Todo el mundo tiene sus debilidades. Tendremos que explotarlas, pero la verdad es que es un equipo que da gusto verlo jugar, por lo que será difícil. En todo caso, estamos entrenados para los que nos vamos a enfrentar, espero neutralizarlos y contrarrestar su juego para conseguir la victoria”, apostilla el técnico.