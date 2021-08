Federer volverá a pasar por el quirófano

TENIS El tenista suizo Roger Federer ha anunciado en las redes sociales que en los próximos días se someterá a una nueva operación de rodilla derecha y que estará fuera de la competición “durante muchos meses”.

El helvético, que semanas atrás cumplió 40 años, se sometió en el 2020 a dos intervenciones que le mantuvieron alejado de las pistas durante más de un año.

Federer ya anunció poco antes de los Juegos Olímpicos de Tokio que durante la temporada de hierba había sufrido un contratiempo en la rodilla aunque mantenía la esperanza de regresar antes del US Open.

“Estaré fuera de las pistas durante muchos meses. Quiero recuperar la esperanza para volver al juego”, dijo el tenista de Basilea.

“Esta no es la manera de seguir adelante. Los médicos me aconsejaron una nueva cirugía y he decidido hacerlo. Tendré que operarme y estaré muchas semanas con muletas. Intentaré volver lo más fuerte posible”, añadió el suizo. EFE