Fernando Alonso: “Intento no pensar en los récords; me centro en las carreras”

Madrid. El piloto español Fernando Alonso, que este domingo igualará en el de Italia el récord de grandes premios de Fórmula Uno disputados que ahora ostenta el finlandés Kimi Raikkonen con 349, afirmó que intenta “no pensar demasiado en los récords” y que se centra en las carreras. “Es un bonito logro y es genial, obviamente, empatar con Kimi en el mayor número de carreras en la Fórmula Uno el domingo. Sin embargo, intento no pensar demasiado en los récords y me centro en las carreras”, señala Alonso en declaraciones que difunde el equipo Alpine. “Sin duda, es un buen logro y quizá lo recordaré y me alegraré. Pero mientras estoy corriendo, no me detengo a pensar en ello y quiero disfrutar y maximizar cada fin de semana de carrera”, agrega. Sobre la carrera del próximo fin de semana, Alonso explica: “Monza es uno de los lugares más históricos para correr en la Fórmula Uno. Pasamos del ambiente holandés en Zandvoort a la pasión de los tifosi en Monza”. EFE