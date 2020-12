Fernando Vázquez no califica de derbi la cita entre Dépor y Celta B

SEGUNDA B El entrenador del Deportivo Fernando Vázquez asegura que no considera un derbi el choque que enfrentará a su equipo con el Celta B, mañana en Riazor (17.00 horas). Aunque reconoce que es un choque “doloroso”, Vázquez defiende que no lo considera “un derbi, porque el derbi del Deportivo es contra el Celta”, y no contra su filial.

El técnico blanquiazul no comparte las burlas de parte de la afición del Celta. “Si los vigueses consideran que esto es un motivo de mofa me parece un error”, declaró Fernando en una rueda de prensa celebrada ayer. “Qué puedo deciros, arrieros somos...”, añadió.

La importancia que da Fernando Vázquez al encuentro contra el filial de su máximo rival es la de conseguir tres nuevos puntos “para irnos líderes al parón y te vas de vacaciones con un buen sabor de boca”. ECG