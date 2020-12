Fiel coa tradición, chega hoxe o XIX Ciclocrós Cidade de Santiago

Santiago. O estadio Vero Boquete acolle hoxe o XIX Ciclocrós Cidade de Santiago, una cita que supón a terceira xornada puntuable da Copa Galicia de Ciclocrós e é tamén puntuable para a Copa de España. Baixo a organización do Club Ciclista Compostelano, participan ciclistas procedentes das catro provincias con idades que van desde os 14 ata os 69 anos.

As competicións realízanse en catro mangas diferentes. A primeira, ás 10.00 horas, para os cadetes, despois correrán os master 50/60 e 30 (10.45 horas), os master 40 (12.45 h.) e a cuarta e última será a carreira junior e élite sub-23 con saída ás 14.00 horas.

A gran a tracción será a presenza de Iván Feijoo, que no último domingo do mes de novembro subiu ao podio da

Copa do Mundo e fai en Santiago a súa estrea no certame autonómico desta campaña. O vixente campión de España sub-23 entrará en acción ás 14.00 horas na última quenda de saídas da XIX edición do ciclocrós Cidade de Santiago. O alaricano do Nesta-Skoda Alecar volve competir en Galicia once meses despois de revalidar a súa coroa estatal en Pontevedra.

A súa presenza na cita organizada polo Club Ciclista Compostelano-Muebles Compostela engade un aliciente máis á carreira elite-sub23 na que Dani López, vencedor na primeira xornada da Copa, e Saúl López, gañador da segunda, volverán medir forzas.

Non está permitida a presenza hoxe de público dentro da burbulla creada ao redor do estadio Vero Boquete para minimizar o risco de contaxio por covid. ecg