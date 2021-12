Fiesta grande en As Eiroas con la Copa del Rey y el Bergan-Rayo

Viene una fiesta del fútbol, la gran fiesta de la Copa del Rey, cómo y donde debe ser para darle una alegría al modesto que no las vive tan a menudo: en su casa. En este caso, en As Eiroas, que ya luce ampliado para recibir a otro histórico, que ahora juega y bien en la Primera División: el Rayo Vallecano. El título de la fiesta, el mensaje, lo pone José Luis Lemos, técnico del Bergan: “Hay que permitirse soñar. Es un partido que hay que disfrutarlo y sufrirlo porque no sabemos cuándo volveremos a ver otro. Creo que hay posibilidades”, valoró en rueda de prensa.

El sueño casi lo hizo realidad el Guijuelo ante el Rayo en la primera ronda, con un triunfo agónico de los de Vallecas en la tanda de penaltis. Ahora lo intentará el Bergantiños: “Vamos a tratar de competir, a que sea ilusionante y todo lo vivido sea muy bonito. Pero tratar de competir, tratar de apurar nuestras opciones aunque puedan ser muy pocas”, añade el técnico del equipo de Carballo.

Son fiestas, partidos, eliminatorias que quedan en el recuerdo. En Carballo no olvidan la histórica eliminatoria entre su equipo y el Rayo hace 34 años, con el equipo madrileño en Segunda División. Ahora, el fútbol le da al conjunto de Segunda RFEF la oportunidad de revancha en As Eiroas ante todo un Primera.

La historia será diferente a la del curso pasado, cuando al Bergan no le dejaron recibir en As Eiroas al Sevilla y aún tuvo la suerte y el favor de que el Deportivo le cedió Riazor. Y aviso al Rayo: 0-1 al final.

Entonces As Eiroas, a pesar de los trabajos a contrarreloj, no reunía las condiciones para albergar el partido, pero ahora sí podrá recibir al once madrileño. El mismo que en la temporada 1987/88, en la cuarta ronda de la Copa del Rey. En la ida había perdido el Bergan 3-2; en la vuelta, ganaban 3-1 y fallaron un penalti a falta de diez minutos. El partido acabó 3-4 y la eliminatoria cayó del lado vallecano. Ahora, revancha deportiva.

El entrenador del Bergantiños, José Luis Lemos, ha utilizado en la Copa al portero suplente, Brais Pereiro, y jugarán Blas y Brunet, dos fijos en liga que no van a poder vestirse el sábado en Avilés por sanción. Pablo Agulló será, probablemente, titular, y también Cano y Remeseiro. El Bergantiños, que en la anterior eliminatoria apeó al Tudelano, de Primera RFEF, podría recuperar el sistema de cinco defensas que utilizó a principios de temporada.

Para el Rayo Vallecano el partido es importante por dos motivos. Primero para seguir vivo en la Copa del Rey y segundo para cambiar la imagen que está dando lejos de su estadio, puesto que le está costando mucho ganar y sacar resultados positivos.